Телебашня РТРС в Омске впервые включила художественную подсветку

31 августа омская телебашня включит новую архитектурно-художественную подсветку. Это подарок от РТРС Омской области в канун Дня знаний. 9080 светодиодных пиксельных светильников и 12 прожекторов превратят 180-метровую телебашню в визитную карточку города, узнаваемый ориентир, заметный за десятки километров. На отметках от 72 до 88 метров смонтирован медиафасад, на который можно показывать видеоролики и динамические изображения, в том числе государственные символы города и области, поздравления с праздниками.

Система освещения и передовое программное обеспечение позволят включать переливания, мерцания, стробоскопы, сияние и другие эффекты.

На торжественную церемонию запуска приглашен врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд, представители областной и городской власти, руководители областного профсоюза отрасли связи. Мероприятие пройдет в филиале РТРС «Омский ОРТПЦ» на ул. проспект Мира, 2.

Телебашня на проспекте Мира в Омске построена в 1957 году. Она транслирует для жителей города и окрестностей 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговые телеканалы и FM-радиостанции. Благодаря архитектурно-художественной подсветке сооружение обретет статус одной из наиболее ярких и видных достопримечательностей столицы региона.

Фото - om1.ru

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