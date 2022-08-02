Телеканал HDL помог ученым получить уникальные кадры дикой природы

Фотоловушка, которую телеканал HDL (производится компанией «Ред Медиа») в прошлом году передал в дар Кандалакшскому заповеднику, помогла сотрудникам заказника впервые зафиксировать на видео пару волков — самца и самку, — обитающих на охраняемой территории в районе острова Великий в Кандалакшском заливе Белого моря.

Как рассказала специалист отдела экопросвещения Кандалакшского заповедника Екатерина Колинько, «ранее инспекторы в области охраны окружающей среды находили только следы волков, и то, что животные наконец «попались» в фотоловушку на небольшом перешейке между основной частью острова и мысом, где установлена камера, это большая удача!»

Фотоловушка зафиксировала пару волков в восемь часов утра, а четырьмя часами ранее на том же месте в объектив скрытой камеры попали двое молодых медвежат. Екатерина Колинько отмечает, что «медвежата еще маленькие — им не более двух лет. По кадрам понятно, что они искали еду. В том месте растет много земляники и черники».

Напомним, что фотоловушки на территории Кандалакшского заповедника были установлены в рамках совместной экологической инициативы телеканала HDL с заповедниками Кольского полуострова — кроме Кандалакшского в ней приняли участие Лапландский заповедник и заповедник «Пасвик».

С целью расширения спектра фаунистических исследований заказников, телеканал HDL передал заповедникам современные профессиональные камеры слежения. У заповедников появилась возможность повысить качество наблюдений за редкими, исчезающими и занесенными в Красную книгу видами фауны, а у канала — поделиться уникальными кадрами из жизни обитателей заповедных территорий Крайнего Севера со зрителями и подписчиками телеканала в социальных сетях.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.