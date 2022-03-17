Телеканал «Киноужас» покажет криминальный триллер «Соломенные псы»

Дэвид и Эми – молодая благополучная пара, которая переезжает в маленький провинциальный городок. Дэвиду нужна спокойная обстановка для работы над очередным сценарием, а в шумном Лос-Анджелесе сосредоточиться он не может. Дэвид старается завести дружбу, но самоуверенные местные парни привыкли иначе выстраивать отношения. Непрекращающиеся тычки и подначивания раздражают Эму, но ее мягкохарактерный муж до последнего избегает обострения конфликта. Но у всего есть предел. Загнанные в ловушку герои вынуждены провести ночь непрерывной кровавой резни. Не имея путей к отступлению, Дэвид и Эми понимают: их единственный выход – стать ещё более безумными, чем местные.
В главных ролях Джеймс Марсден («Трасса 60»), Кейт Босворт («Двадцать одно») и Александр Скарсгард («Меланхолия»).
Когда? 17 марта, 20:15.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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