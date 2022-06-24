Телеканал «Суббота!» выпустил первую NFT-коллекцию в коллаборации со «Смешариками»

Это первая в России NFT-коллаборация между анимационным брендом и телевизионным каналом.

В июне анимационному проекту «Смешарики» исполнилось 19 лет. Телеканал «Суббота!», который ежедневно показывает сериал, создал эксклюзивную NFT-коллекцию персонажей «Смешариков».

Креатором выступил популярный российский стрит-арт художник Миша Most — один из основателей отечественного граффити, работы которого украшают стены крупнейших городов мира: Москвы, Лондона, Нью-Йорка, Вены и других. В коллекции «Субботы!» будут представлены 8 цифровых Смешариков: Бараш, Пин, Копатыч, Лосяш, Крош, Кар-Карыч, Нюша и Ёжик.

Телеканал «Суббота!» бесплатно разыграет NFT-персонажей в своем эфире. Ежедневно с 23 июня на «Субботе!» будут выходить специальные включения с блогером Романом Каграмановым. Во время эфира на экране будут появляться QR-коды.

Зрители, которые первыми их отсканируют, станут обладателями уникальных цифровых персонажей, которые будут размещены на онлайн-платформе NFT-искусства Chiko&Roko. В дальнейшем владельцы цифровых экспонатов смогут взаимодействовать с персонажами в дополненной реальности или перепродать их.

«После проведения презентации в метавселенной, NFT-коллекция — логичное продолжение нашей работы в новых цифровых мирах. Очень благодарна нашим партнерам, что поддержали эту безумную идею. Герои «Смешариков» с атрибутами «Субботы!» в исполнении Миши Most — настоящее цифровое искусство, где мы, как бренд, оставили свой цифровой след», – говорит маркетинг-директор телеканала «Суббота!» Дарья Конторова.

«Всего несколько лет назад мало кто мог представить, что тема NFT наберет такую популярность. А сегодня это один из главных трендов современного искусства. Анимация, в свою очередь, также проходит периоды трансформации и экспериментов. Истинные поклонники «Смешариков» знают наш проект в 2D и 3D-форматах. Появление NFT-коллекции в авторском исполнении – это еще одно видение, попытка говорить на одном языке с теми, кто вырос на этом сериале и активно интересуется современными технологиями. Кто знает, возможно через год наша задумка вырастет в настоящую виртуальную экспозицию», – рассказывает директор по маркетингу ГК «Рики» Кристина Сивкаева.

Розыгрыш NFT-персонажей со «Смешариками» стартовал на телеканале «Суббота!» с 23 июня.

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