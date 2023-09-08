Телеканал «СуперГерои» поздравит Москву с самой главной телебашни страны

9 сентября 2023 года СуперПиксель и команда детского телеканала «СуперГерои» приглашает всех отметить 876-летие Москвы на Останкинской телебашне.

Какой подарок на день рождение самый лучший? Конечно тот, что сделан своими руками. СуперПиксель подготовил необычные и безумно увлекательные мастер-классы для самых активных и добрых супергероев! Гости мероприятия смогут создать своего московского супергероя на мастер-классе «Супергерои Москвы». Для вдохновения ребятам будут показаны самые популярных и знаковых локаций города (Останкинская телебашня, парящий мост в парке «Зарядье», Красная площадь и т.д.), а задача юных фантазеров будет заключаться в том, чтобы придумать какой именно супергерой может там жить. Ребята продумают всё до мелочей: как он выглядит, что носит, как его зовут, какой суперсилой обладает и почему живет именно в этой локации. И при поддержке мастера-художника, проводящего мастер-класс, создадут его в технике аппликации и разместят на большой карте города. Ведь Москва – это город супергероев!

А для тех, кто уже точно знает, что главный супергерой Москвы – это он, пройдет не менее увлекательней мастер-класс «Маска супергероя». Ребята смогут громко заявить о себе, сделав персональную маску и тематически ее задекорировать. При создании маски юные творцы придумают своё супергеройское имя, свои суперспособности и атрибутику. И конечно, всех героев ждут памятные фотографии, которые можно будет скачать в сообществе телеканала «СуперГерои» в ВКонтакте.

За хорошее настроение будет отвечать супергерой телеканала – СуперПиксель. Он будет встречать гостей теплыми объятьями и позитивным зарядом, любой желающий сможет сделать памятные фотографии с ним и вступить в ряды настоящих героев! Организаторы приглашют самых смелых и отважных супергероев с 12:00 на территорию Останкинской телебашни по адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 15, к. 2.

А с 20:00 и до 23:59 Останкинская телебашня порадует москвичей и гостей столицы праздничным световым шоу с зенитными прожекторами.

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