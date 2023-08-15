Телеканал ТНТ и Good Story Media начали съёмки продолжения сериала «Исправление и наказание»

Комедия с Анной Михалковой в главной роли о перевоспитании добром вернётся на экраны со вторым сезоном. Телеканал ТНТ и компания Good Story Media приступили к съемкам продолжении сериала. Проект сохранит большую часть актёрского состава, также зрителей ожидает появление новых героев, в том числе одну из основных ролей сыграет Михаил Пореченков.

В первом сезоне зрители познакомились с семьёй Верхоланцевых: циничными и расчётливыми людьми, готовыми на всё ради денег. После внезапной смерти главы семейства и ареста его счетов они отправились к его дочери от первого брака Алёне Неверовой с мечтами забрать у неё 16-значный код от счёта с 50 миллионами долларов. Но жажда лёгких денег в итоге довела Верхоланцевых до греха, и все они оказались в колонии, в которой как раз работает их родственница. Неверова взялась за перевоспитание горе-семейки по своей экспериментальной методике.

Сериал сразу полюбился зрителям нестандартным подходом к юмору и тонкой игрой актёров, большинство из которых вернётся к работе в продолжении проекта. Во втором сезоне Неверова столкнется с личным потрясением, которое чуть было не перетащит её на темную сторону. А с появлением нового начальника колонии (Михаил Пореченков) её вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой новый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продоллжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернёт всё с ног на голову. А поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдёт неожиданный вариант подняться на ноги.

К своим ролям вернутся Анна Михалкова, Татьяна Лютаева, Наталья Бардо, Александра Макарская, Влад Прохоров, Ольга Виниченко, Борис Каморзин, Игорь Грабузов, Олег Кассин, Бесо Гатаев, Андрей Пынзару и другие. Помимо Михаила Пореченкова, каст нового сезона пополнили Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Юлия Гришаева и другие.

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