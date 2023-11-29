Телеканал ТНТ объявил о съёмках исторической комедии «Купцы и дети»

Телеканал ТНТ объявил о старте съемок 12-серийной исторической комедии «Купцы и дети» производства Good Story Media. Это актуальная, вне зависимости от времени, история на тему отцов и детей, а также о том, что разница убеждений - совсем не повод для разрушения семейных отношений. Главные роли - купца Федора Намолина, его жены Марфы и их сына Костика в сериале сыграют Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков. Также в ролях: Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Дмитрий Белоцерковский, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Сергей Степин, Владимир Майзингер и др.

Действие сериала перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии, патриархального и консервативного Федора Намолина. Из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик с женой Лизой и еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом и еще бог весть кем! Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит в то, что скоро жизнь в России полностью изменится. Однако такое положение дел совершенно не по нраву Намолину-старшему, который привык, что все живут так, как скажет он. Федор уверен, что во всем виноваты новые друзья Костика, и полон решимости перевоспитать сына.

Основной блок съемок сезона пройдет в Тамбове, в музейном комплексе «Усадьба Асеевых», которая была построена в XIX веке (в стилистике барокко, классицизма и модерна одновременно), а в настоящее время является филиалом музея-заповедника «Петергоф». Здесь же проходили и съемки пилота. В январе съемочная группа вернется в Москву, съемочный процесс продолжаться в павильоне Мосфильма и продлится до середины февраля.

Пилот сериала «Купцы и дети» был снят в прошлом году и показан в рамках конкурсной программы на фестивале «Пилот» 2022 г.

– Историческая комедия - довольно редкий жанр для российского кино, и мне показалось любопытным, как авторы сериала «Купцы и дети» разыскали параллели в настроениях нашего времени и событиях столетней давности, сделав упор на самое главное - семейные отношения. В непростые времена семья становится той опорой, за которую стоит держаться, но именно она, как это ни парадоксально, подвергается серьезным испытаниям убеждениями, взглядами, политикой и т.д. Мы снимаем теплую и очень смешную историю о том, что во все времена отцам и детям непросто друг друга понять, но семья стоит того, чтобы за нее побороться, – говорит актёр Михаил Пореченков.