Телеканал ТНТ покажет сериал «Телохранители» с Сергеем Маковецким, Олегом Гаасом и Яной Кошкиной

21 августа в 20.00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Телохранители» Comedy Club Production. Это история о простых челябинских боксерах, которые по воле случая становятся телохранителями скандального столичного адвоката и попадают в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней. Трио главных героев-боксеров в сериале сыграли Олег Гаас, Александр Левин и Егор Овчинников, усилили актерский состав Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков, Яна Кошкина, Анатолий Журавлев, Кристина Кучеренко.

Три боксера из Челябинска – Юрок, Ящер и Туча - перед вылетом на Чемпионат мира решают подзаработать на московском турнире по боям без правил. Но их тренер, узнав о нарушении спортивного режима, исключает ребят из сборной. Парни в тот же вечер ввязываются в конфликт с охраной известного московского адвоката.

После драки герои попадают в полицейский участок. И тогда адвокат, не на шутку впечатленный тем, как парни показали себя в бою, предлагает Ящеру, Юрку и Туче сделку: либо они становятся его телохранителями, либо он не вмешивается и ребята отправляются за решетку. Боксеры принимают условия адвоката, меняют спортивные костюмы на классические и погружаются в мир столичной жизни, в которой далеко не всё выглядит для них понятным и приемлемым.

На новой работе боксеров ждут стрельба, погони и разборки с угрозами оппонентов. Зрителям предстоит узнать, смогут ли они найти свое место в сумасшедшем ритме большого города, не потеряв себя; и пройдет ли их давняя пацанская дружба испытание новой жизнью.

Вместе с трио Юрка, Ящера и Тучи, обаятельных и колоритных героев из народа, которые будут сыпать колкими фразами и смешными панчами, зрители познакомятся и с героем Сергея Маковецкого – актера, который крайне редко снимается в сериалах - и увидят его в образе циничного и прикованного к коляске пенсионера. Адвоката, который разрывается между заряжающей его работой и семейными проблемами, играет в «Телохранителях» Дмитрий Лысенков («Девушки с Макаровым», «Почка»), а его жену – Яна Кошкина («Однажды в России», «Домашний арест»). В роли тренера – Анатолий Журавлев («Жуки», «Бывшие»).

Режиссером проекта стал Константин Смирнов («Жуки», «Девушки с Макаровым»), авторы сценария – Алексей Иванов и Максим Шкаликов («Универ», «САШАТАНЯ», «Семья», «Сеструха»), оператор – Андрей Лунинский («Стрим»). Продюсеры - Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин, Таймураз Бадзиев. Креативные продюсеры: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Юлия Галиченко.

Максим Шкаликов, креативный продюсер: «Несколько лет назад в поисках идеи для нового сериала мы с моим другом и коллегой Алексеем Ивановым подметили интересную особенность, присущую, как мне кажется, в основном столице – существование людей с персональной охраной. Нам показалась интересной идея написать сценарий о представителях двух миров, о том, что один охраняет другой, а еще показать наши комедийные наблюдения за жизнью современной Москвы. Плюс Челябинск – наша с Алексеем родина, в нем живут крепкие духом люди. Это наш привет родному городу. Трио главных героев «Телохранителей» – это три мушкетера с повадками Труса, Балбеса и Бывалого. И мы надеемся с нашими героями продолжить этот ряд уже классических персонажей».

Алексей Иванов, креативный продюсер: «Когда на площадке собираются такие профессионалы, как Сергей Маковецкий и Дмитрий Лысенков, даже импровизация всегда подготовленная и проработанная. Часто что-то рождалось в совместном участии, иногда актеры приносили заготовки, которые у них появлялись при подготовке к смене. И наши главные герои тоже старались привносить свое видение в материал. Работа над сериалом была обоюдным творчеством и удовольствием».

Смотрите новый сериал «Телохранители 21 августа в 20.00 на телеканале ТНТ.

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