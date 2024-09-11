Телеканал ТНТ снимает музыкальный фильм «Наша Russia», посвященный 8 марта

Телеканал ТНТ и Кинопоиск объявляют о возвращении легендарного проекта «Наша Russia» в формате полнометражного фильма. Двое самых красивых и остроумных мужчин, Михаил Галустян и Сергей Светлаков, вернутся к своим ярчайшим ролям для того, чтобы поздравить всех женщин с 8 марта – не только в своих образах, но и в качестве камео. Зрители увидят телеведущего Жорика Вартанова, бывшую учительницу Снежану Денисовну, телезрителя Сергея Юрьевича Белякова, честного гаишника Николая Лаптева, депутатов Пронина и Мамонова и, конечно же, Александра Родионовича Бородача. Режиссером проекта стал Саша Абдуллаев («Демис и Марина», «Камера! Мотор!»), креативные продюсеры – Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Каждый скетч проекта завершается оригинальным музыкальным клипом со звездами, которые предстанут в необычных ролях или сыграют самих себя. Уже известно, что в проекте примут участие Люся Чеботина, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка и др. А обрамлять клипы и скетчи будут настоящие Михаил Галустян и Сергей Светлаков, которые весь фильм идут поздравлять своих жён с 8 марта и беседуют о празднике, о женщинах и о жизни в целом.