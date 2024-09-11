РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноТелеканал ТНТ снимает музыкальный фильм «Наша Russia», посвященный 8 марта

Телеканал ТНТ снимает музыкальный фильм «Наша Russia», посвященный 8 марта

editor
By editor
63
Наша Russia. 8 марта

Телеканал ТНТ и Кинопоиск объявляют о возвращении легендарного проекта «Наша Russia» в формате полнометражного фильма. Двое самых красивых и остроумных мужчин, Михаил Галустян и Сергей Светлаков, вернутся к своим ярчайшим ролям для того, чтобы поздравить всех женщин с 8 марта – не только в своих образах, но и в качестве камео. Зрители увидят телеведущего Жорика Вартанова, бывшую учительницу Снежану Денисовну, телезрителя Сергея Юрьевича Белякова, честного гаишника Николая Лаптева, депутатов Пронина и Мамонова и, конечно же, Александра Родионовича Бородача. Режиссером проекта стал Саша Абдуллаев («Демис и Марина», «Камера! Мотор!»), креативные продюсеры – Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Каждый скетч проекта завершается оригинальным музыкальным клипом со звездами, которые предстанут в необычных ролях или сыграют самих себя. Уже известно, что в проекте примут участие Люся Чеботина, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка и др. А обрамлять клипы и скетчи будут настоящие Михаил Галустян и Сергей Светлаков, которые весь фильм идут поздравлять своих жён с 8 марта и беседуют о празднике, о женщинах и о жизни в целом.

Предыдущая статья
«Хутор»: START приступил к съемкам авантюрного комедийного сериала с Гошей Куценко
Следующая статья
Промышленный дизайн развивает экономику и повышает конкурентоспособность российских продуктов

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru