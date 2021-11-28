Телеканал ТНТ4 получил звание «Лучшей промо команды года»  на Promax Asia Awards 2021!

Телеканал ТНТ4 триумфально выступил на престижной международной маркетинговой премии Promax Asia Awards 2021, которая состоялась 26 ноября в Сингапуре. Это одно из ключевых событий в медиаиндустрии, где определяются новые тренды и демонстрируются самые креативные идеи в области развлекательного маркетинга. Завоевав 6 золотых и 3 серебряных награды, ТНТ4 стал абсолютным рекордсменом среди российских каналов по числу золотых наград и среди всех участников, уступив только телеканалу Disney. Также ТНТ4 завоевал золото в самой значимой номинации «Лучшая промо команда года».

Телеканал в очередной раз подтвердил статус лучшей промо-команды в мире — Церемония Promax Asia Awards 2021 добавила в копилку канала еще 9 наград, причём в самых весомых и ценных номинациях, таких как «Лучшее промо фильма», «Лучший монтаж», «Лучший саунд-дизайн» и другие. ТНТ4 имеет статус самого титулованного российского канала по количеству наград международных премий в области маркетинга. За почти 6 лет существования ТНТ4 стал обладателем более 90 наград престижных международных премий в области телевизионного маркетинга Promax.

«5 лет назад, когда мы только начинали участвовать в международных конкурсах, всем (кроме нас) сложно было представить, что промо такого маленького российского канала в скором времени будет иметь такой большой вес в мировой индустрии маркетинга. И сейчас, это неоспоримый факт, что очень приятно осознавать. Но останавливаться мы не намерены, хотя, казалось бы, куда дальше», – руководитель эфирного промо-отдела ТНТ4 Анна Годунова.

Также в этом году канал был номинирован на «Лучшую команду маркетинга года» как на премии Promax Europe, так и на Promax Global. Стоит отметить, что мировые эксперты премии Promax выдвигают номинантов в этой категории самостоятельно, учитывая количество выходов в финал и количество полученных наград. Команда ТНТ4 стала единственной российской командой среди телеканалов, выдвинутой в данной номинации.

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