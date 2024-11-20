РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RU«Телемания-2024»: «Как музыка стала фоном: исчезновение запоминающихся саундтреков» 

«Телемания-2024»: «Как музыка стала фоном: исчезновение запоминающихся саундтреков» 

editor
By editor
32
телемания-гитр
Фото © пресс-служба ГИТР

В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошло последнее образовательное ток-шоу на тему «Музыка: создание и воплощение саундтрека». Что случилось с музыкой в кино, и почему она перестала быть такой важной?   Генеральным партнёром видеотрансляций фестиваля является Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеоконтента.

В студии Института кино и телевидения (ГИТР):

  • Антон Силаев, композитор, продюсер, участник коллектива BlockBasster;
  • Илья Мельников, диджей, музыкант, преподаватель в школе Pioneer DJ School;
  • Павел Мирзоев, режиссер документального и игрового кино, сценарист, монтажер.

«Раньше музыка в кино была почти как главный герой», — начал разговор композитор Антон Силаев. Он вспомнил, как саундтреки к фильмам становились настоящими произведениями искусства, а слушая ту или иную мелодию, зритель мог безошибочно узнать фильм. «Теперь музыка чаще всего – это фон, который не должен отвлекать от действия», — добавил Антон. Многие режиссеры, по его словам, теперь хотят, чтобы музыка как бы «сливалась» с изображением и не акцентировала на себя внимание.

Эта тенденция не всегда воспринимается положительно. Павел Мирзоев, сценарист и режиссер игрового кино, уточнил, что с каждым годом композиторы все больше теряют свободу для творчества. «Идея создания уникальной музыки почти исчезла, потому что режиссеры часто обращаются к так называемой «референсной музыке»», — рассказал Павел.

Спикеры пришли к выводу, что из-за таких референсов композитор чувствует себя скованным. «Когда тебе говорят: «Нам нужно что-то, как в этом фильме, но чуть потемнее», ты понимаешь, что тебе не дают работать», — признался Антон Силаев. Он считает, что эти «музыкальные обои» — это следствие желания продюсеров создать максимально массовый продукт, который будет восприниматься как нечто универсальное и легкое.

Диджей и музыкант Илья Мельников, добавил: «Многие проекты теперь делаются на быстрой музыке: биты, короткие звуки. Это тоже своего рода компромисс — быстро сделать что-то, что будет работать на картинку, но забыться через минуту». Саундтреки, которые становились знаковыми и запоминались зрителям, исчезают. «Когда слышишь музыку из «Терминатора» или «Интерстеллара», сразу вспоминаешь эти фильмы. Но такие примеры редки», — заметил Илья.

«Телемания» учреждена в 2003 Институтом кино и телевидения (ГИТР) и в этом году отмечает своё совершеннолетие, а сам вуз – 30-летний юбилей. Фестиваль проводится под патронажем Международной академии телевидения и радио (IATR). В рамках «Телемании» проходят кинопоказы на московских площадках и образовательные мастер-классы, а также Индустриальный день для авторов, работы которых вошли в шорт-лист. Торжественная церемония награждения победителей «Телемании» состоится во Всемирный день телевидения в концертном зале «Останкино».

Предыдущая статья
В Театре Мимики и Жеста прошла премьера инклюзивного спектакля «Итак, мы начинаем!»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru