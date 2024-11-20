«Телемания-2024»: «Как музыка стала фоном: исчезновение запоминающихся саундтреков» 

В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошло последнее образовательное ток-шоу на тему «Музыка: создание и воплощение саундтрека». Что случилось с музыкой в кино, и почему она перестала быть такой важной? Генеральным партнёром видеотрансляций фестиваля является Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеоконтента.

В студии Института кино и телевидения (ГИТР):

Антон Силаев, композитор, продюсер, участник коллектива BlockBasster;

Илья Мельников, диджей, музыкант, преподаватель в школе Pioneer DJ School;

Павел Мирзоев, режиссер документального и игрового кино, сценарист, монтажер.

«Раньше музыка в кино была почти как главный герой», — начал разговор композитор Антон Силаев. Он вспомнил, как саундтреки к фильмам становились настоящими произведениями искусства, а слушая ту или иную мелодию, зритель мог безошибочно узнать фильм. «Теперь музыка чаще всего – это фон, который не должен отвлекать от действия», — добавил Антон. Многие режиссеры, по его словам, теперь хотят, чтобы музыка как бы «сливалась» с изображением и не акцентировала на себя внимание.

Эта тенденция не всегда воспринимается положительно. Павел Мирзоев, сценарист и режиссер игрового кино, уточнил, что с каждым годом композиторы все больше теряют свободу для творчества. «Идея создания уникальной музыки почти исчезла, потому что режиссеры часто обращаются к так называемой «референсной музыке»», — рассказал Павел.

Спикеры пришли к выводу, что из-за таких референсов композитор чувствует себя скованным. «Когда тебе говорят: «Нам нужно что-то, как в этом фильме, но чуть потемнее», ты понимаешь, что тебе не дают работать», — признался Антон Силаев. Он считает, что эти «музыкальные обои» — это следствие желания продюсеров создать максимально массовый продукт, который будет восприниматься как нечто универсальное и легкое.

Диджей и музыкант Илья Мельников, добавил: «Многие проекты теперь делаются на быстрой музыке: биты, короткие звуки. Это тоже своего рода компромисс — быстро сделать что-то, что будет работать на картинку, но забыться через минуту». Саундтреки, которые становились знаковыми и запоминались зрителям, исчезают. «Когда слышишь музыку из «Терминатора» или «Интерстеллара», сразу вспоминаешь эти фильмы. Но такие примеры редки», — заметил Илья.

«Телемания» учреждена в 2003 Институтом кино и телевидения (ГИТР) и в этом году отмечает своё совершеннолетие, а сам вуз – 30-летний юбилей. Фестиваль проводится под патронажем Международной академии телевидения и радио (IATR). В рамках «Телемании» проходят кинопоказы на московских площадках и образовательные мастер-классы, а также Индустриальный день для авторов, работы которых вошли в шорт-лист. Торжественная церемония награждения победителей «Телемании» состоится во Всемирный день телевидения в концертном зале «Останкино».