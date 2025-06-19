VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEТелерадиоцентр «Орфей» стал лауреатом премии «Чистый звук»

Телерадиоцентр «Орфей» стал лауреатом премии «Чистый звук»

editor
By editor
85
Ирина-Герасимова-и-Александр-Волков
Фото © пресс-служба радио «Орфей»

Телерадиоцентр «Орфей» стал обладателем международной премии «Чистый звук-2025», которая присуждается за лучшие аудиозаписи произведений российской академической музыки.

На конкурс в этом году было подано свыше 200 заявок из разных регионов России и зарубежных стран. В шорт-лист премии «Чистый звук» вошли 52 аудиозаписи в восьми номинациях, среди них «Опера», «Хоровые произведения», «Оркестровая музыка», «Реставрация архивных аудиозаписей» и другие.

«Орфей» победил в номинации «Оркестровая музыка». Награды была удостоена аудиозапись «Оркестровые произведения Алексея Животова», которые исполнил Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Сергея Кондрашева. Запись была осуществлена в рамках совместного проекта радио «Орфей» и ПАО «Юнипро» «Возрождаем наследие русских композиторов».

Благодаря этому проекту, который в пролом году отметил свое 10-летие, сегодня на волне «Орфея» звучит никогда ранее не исполнявшаяся музыка Антона Аренского, Николая Голованова, Александра Мосолова, Георгия Катуара, Леонида Половинкина, Владимира Дешевова и Алексея Животова. А в ноябре 2025 года в Московском Международном доме музыки состоится премьера спектакля, посвященного трагической судьбе еще одного ныне забытого композитора – Германа Галынина. Главным героем спектакля станет музыка в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей».

Предыдущая статья
Жоан Гарсия переходит в «Барселону», контракт с каталонцами рассчитан на 6 лет
Следующая статья
Премьера киноверсии оперы «Травиата» в киноцентре «Октябрь» собрала полный зал

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru