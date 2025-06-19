Телерадиоцентр «Орфей» стал лауреатом премии «Чистый звук»

Телерадиоцентр «Орфей» стал обладателем международной премии «Чистый звук-2025», которая присуждается за лучшие аудиозаписи произведений российской академической музыки.

На конкурс в этом году было подано свыше 200 заявок из разных регионов России и зарубежных стран. В шорт-лист премии «Чистый звук» вошли 52 аудиозаписи в восьми номинациях, среди них «Опера», «Хоровые произведения», «Оркестровая музыка», «Реставрация архивных аудиозаписей» и другие.

«Орфей» победил в номинации «Оркестровая музыка». Награды была удостоена аудиозапись «Оркестровые произведения Алексея Животова», которые исполнил Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Сергея Кондрашева. Запись была осуществлена в рамках совместного проекта радио «Орфей» и ПАО «Юнипро» «Возрождаем наследие русских композиторов».

Благодаря этому проекту, который в пролом году отметил свое 10-летие, сегодня на волне «Орфея» звучит никогда ранее не исполнявшаяся музыка Антона Аренского, Николая Голованова, Александра Мосолова, Георгия Катуара, Леонида Половинкина, Владимира Дешевова и Алексея Животова. А в ноябре 2025 года в Московском Международном доме музыки состоится премьера спектакля, посвященного трагической судьбе еще одного ныне забытого композитора – Германа Галынина. Главным героем спектакля станет музыка в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей».