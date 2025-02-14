Тельман Ибрагимов презентовал новую песню «Qara gözler»

Тельман Ибрагимов — восточный исполнитель, лауреат международных фестивалей и призёр телевизионных конкурсов талантов, чьим кредо стало разнообразие музыкальных направлений. Артист поёт на турецком, русском и английском языках. Тельман выступает на сцене более 20 лет, а его видеоклипы и записи концертов привлекают широкую аудиторию в интернете.

Артист часто появляется на глянцевых обложках и в эфире крупных медиа, включая телевидение и радио. За свою богатую творческую карьеру он получил множество профессиональных наград, среди которых почётное звание «Народный артист Республики Дагестан».

Тельман продолжает радовать своих поклонников новыми релизами. 14 февраля он представил свой свежий кавер на культовую песню «Qara gözler» («Черные глаза», автор музыки — Микаил Векилов, автор текста — Малик Фаррух), который стал доступен на всех крупных музыкальных платформах.

Эта композиция, известная многим благодаря исполнению бакинского коллектива «Караван», обрела новую жизнь в интерпретации Тельмана. Артист стремится не только сохранить дух оригинала, но и представить его в новом свете, адаптированном для более молодой аудитории. «Классные песни должны жить вечно», — говорит он, подчеркивая важность актуализации музыкального наследия.

Аранжировка кавера была тщательно проработана, и результат действительно впечатляет: композиция звучит свежо и современно, как будто это совершенно новая работа. Оптимистичный танцевальный ритм и хитовый припев обязательно заставят сердца слушателей биться сильнее. Тельман доволен результатом, но подчеркивает, что для него важно всегда получать разрешение на исполнение от авторов оригинала, что является знаком уважения к творчеству. Так, автор музыки Микаил Векилов дал согласие на новый ремейк для азербайджанского хита.

Релиз состоялся при поддержке компании Irbis Media Group.