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«Телохранители» возвращаются со вторым сезоном

editor
By editor
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Олег Гаас, Александр Левин, Егор Овчинников. Кадр из сериала Телохранители. Фото © пресс-служба ТНТ
Олег Гаас, Александр Левин, Егор Овчинников. Кадр из сериала «Телохранители». Фото © пресс-служба ТНТ

В эфир телеканала ТНТ вышел второй сезон комедийного сериала «Телохранители». Троица боксеров из Челябинска продолжает свои приключения в Москве на службе у эксцентричного Адвоката. В новом сезоне герои сталкиваются с новыми вызовами, как на работе, так и в личной жизни, не теряя при этом фирменного уральского чувства юмора.

К своим ролям вернулись звезды первого сезона: Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Отец Адвоката), Инга Оболдина (мама Тучи), Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника). Режиссером продолжения стал Владимир Битоков («Хэдшот», «Мама, я дома»). Производство – Norm Production по заказу Comedy Club Production специально для телеканала ТНТ.

В новом сезоне героев ждут новые испытания, а в их жизни появляются неожиданные повороты. Юрок (Олег Гаас) сталкивается с искушением, когда секретарша пытается его соблазнить, что ставит под угрозу его отношения с Вероникой. Ящер (Александр Левин) готовится стать отцом и борется с экономическими трудностями, в то время как Туча (Егор Овчинников) продолжает наслаждаться комфортной жизнью.

Адвокат (Дмитрий Лысенков) по-прежнему ведет резонансные дела, что приводит к новым врагам и опасности для своих охранников. Его отец (Сергей Маковецкий) продолжает вмешиваться в личную жизнь сына, создавая дополнительные сложности. Семейные отношения Адвоката оказываются под давлением, и для всех героев наступает момент, когда им нужно будет переосмыслить свои приоритеты и ценности.

Генеральный продюсер сериала – Вячеслав Дусмухаметов. Продюсеры – Андрей Левин, Роман Новиков, Алан Батаев, Алексей Иванов, Максим Шкаликов. Креативные продюсеры – Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Юлия Галиченко. Оператор-постановщик – Василий Григолюнас, Антон Костромин. Художник-постановщик – Руслан Алимов.

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