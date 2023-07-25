Тематические концерты продолжат летний органный фестиваль в Кусково в августе и сентябре

Афишу XIII летнего фестиваля «Органные вечера в Кусково» в августе и сентябре составили десять тематических программ. Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, его предшественников и современников, а также музыка эпохи романтизма и современные опусы. Участниками концертов станут такие известные исполнители, как Алексей Шевченко, Александр Листратов, Тимур Халиуллин, Рустам Яваев, Тарас Багинец и другие. Фестиваль завершится гала-концертом из произведений И.С. Баха и В.А. Моцарта 9 сентября.

В конце лета и начале осени гостей фестиваля ждут тематические концерты, в большинстве которых отправной точкой для создания оригинальных программ стало творчество Иоганна Себастьяна Баха. Серию монотематических вечеров, посвященных опусам немецкого гения, продолжит художественный руководитель фестиваля Елена Привалова (2 августа, 19.00). Исполнитель на барочной виолончели, художественный руководитель капеллы «Золотой век» Александр Листратов и один из самых именитых отечественных органистов Алексей Шевченко также представят баховскую программу (12 августа, 17.00).

Широкой панорамой европейской музыкальной культуры XVIII столетия, неразрывно связанной с именем Баха, слушатели смогут насладиться сразу в нескольких фестивальных проектах. Лауреаты международных конкурсов органистка Анна Учайкина и виолончелист Михаил Калиничев представят на суд публики программу «Музыкальные традиции семьи Бах», в которой прозвучат сочинения старших представителей семьи, самого Иоганна Себастьяна и его сыновей – Иоганна Кристиана, Вильгельма Фридемана и Карла Филиппа Эмануэля (5 августа, 17.00). Вечер «Музыка двух Бахов» исполнительница на барочной скрипке Фатима Лафишева и органистка Елена Агапова-Стрижакова посвятили творчеству Иоганна Себастьяна и второго из пяти его сыновей от первой жены Марии Барбары – Карла Филиппа Эмануэля (26 августа, 17.00). Программу, в которой прозвучат сочинения И.С. Баха и одного из самых именитых его предшественников, знаменитого органиста и композитора Дитриха Букстехуде, представит вниманию фестивальной публики солист Свердловской государственной академической филармонии, художественный руководитель международного фестиваля Bach-Fest Тарас Багинец (2 сентября, 17.00).

Ярчайший современник Баха – итальянский композитор Антонио Вивальди – станет центральной фигурой концерта Vivo Vivaldi, которую представят меццо-сопрано Татьяна Рубинская, контратенор Рустам Яваев и органистка Анастасия Сидельникова (23 августа, 19.00). Концерт приурочен к празднованию 345-летия со дня рождения выдающегося маэстро. Прозвучат два скрипичных концерта в органных транскрипциях, созданных И.С. Бахом, а также серената «Глория и Гименей», написанная по случаю бракосочетания французского короля Людовика XV с польской принцессой Марией Лещинской.

Еще два фестивальных вечера пригласят публику совершить путешествие во времени. Программу «Шедевры европейской музыки: от барокко до романтики» составили произведения Баха, Генделя, Мендельсона, Шуберта, Брамса и других авторов. Они прозвучат в исполнении известного гобоиста Ивана Паисова, меццо-сопрано, ведущей солистки Детского музыкального театра имени Н.И. Сац и ансамбля «Мадригал» Юлии Макарьянц и российского органиста и композитора Александра Удальцова (19 августа, 19.00). В «Музыкальный лабиринт» увлечет меломанов солист Белгородской государственной филармонии, обладатель премии «Органист года», радиоведущий и интернет-блогер Тимур Халиуллин (16 августа, 19.00). Стартом и пунктом прибытия в этом необычном лабиринте станет музыка И.С. Баха, а между ними слушателям предстоит встреча с опусами Джироламо Фрескобальди, Владимира Одоевского, Рихарда Вагнера, Софии Губайдулиной, Ханса Циммера и других.

Ярким контрастом к основной афише станет изысканная русская программа, которую составили произведения композиторов XIX–XX веков – Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Глазунова, Рахманинова и Глиэра (9 августа, 19.00). Ее сыграют лауреаты международных конкурсов Юрий Таштамиров (саксофон), Айдана Карашева (арфа) и Игорь Гольденберг (орган).

Летний органный марафон завершится гала-концертом из сочинений Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта (9 сентября, 17.00). Участниками заключительного вечера XIII фестиваля «Органные вечера в Кусково» станут художественный руководитель смотра Елена Привалова (орган), Елена Фишман (скрипка), Александра Тельманова (альт) и камерный оркестр Cantilena, за дирижерский пульт которого встанет маэстро Игорь Вербицкий.

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