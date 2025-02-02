Тематические выставки в Музейном городе ВДНХ 

Этой зимой Главная выставка страны превратилась в центр культурного притяжения, где каждый найдет что-то интересное для себя. В Музейном городе ВДНХ открыты временные тематические экспозиции, которые рассказывают о профессиональных династиях, истории кино, искусстве и зимних видах спорта.

В павильоне «Рабочий и колхозница» открыта выставка «Трудовые династии», где представлен стенд Ленинградской области. Более 40 семей региона поделились профессиональными историями, демонстрируя преемственность поколений и служение профессии. Уникальные семейные архивы и реликвии позволяют глубже понять историю страны через судьбы отдельных людей.

Музей кино на ВДНХ предлагает гостям окунуться в мир кинематографа. Здесь можно узнать об экранизациях сказки Александра Волкова, примерить на себя образы героев фильмов Леонида Гайдая, а также познакомиться с историей трех великих правителей — Ивана Грозного, Петра I и Екатерины Великой, которые сыграли ключевую роль в формировании современной карты России. Отдельного внимания заслуживает выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося артиста Анатолия Солоницына. Вход по билету в Музей кино, подробности о времени работы здесь.

В Выставочно-торговом центре Азербайджанской Республики открыта персональная выставка заслуженного художника России Джаида Джемаля «Азербайджан — душа моя». Здесь представлены эксклюзивные работы талантливого живописца, вдохновленные культурой и природой родного края. Среди них серия «Карабахнаме», которая экспонируется впервые.

До конца зимнего сезона на катке ВДНХ можно посетить выставку «Все на лед!». Экспозиция знакомит гостей с историей российских зимних видов спорта и их легендарными героями, добавляя ярких красок в атмосферу зимнего отдыха.