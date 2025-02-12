«Тени сомнений» Алисы Крайт и обращение к социальным смыслам в творчестве

Совсем недавно исполнительница, сонграйтер, основатель музыкального проекта «Квартирник ФМ» Алиса Крайт представила публике клип на песню «Тени сомнений» с ориентиром на социальную тему – воспитание ребенка с аутизмом и преодоление всех сопутствующих трудностей. Алиса рассказала, что ее побудило на эту историю, каким был процесс съемок и конечный результат.

– Расскажи подробнее про свой релиз «Тени сомнений», о чем эта песня?

– Песня родилась из случая. Как-то я задумала сделать концерт и очень переживала, что никого ко мне не придет. Я спросила у знакомого, что мне сделать, если я буду стоять на сцене абсолютно одна, и он мне сказал эту фразу: «Просто спой для Бога». Так родился припев. С куплетами история пошла дальше, я много думала о том, что нас не всегда поддержат люди на этапе нашего роста. Многие могут отвернуться. Не все принимают наши успехи и поражения. Это породило во мне понимание, что иногда это дает и силу. Так можно отличить ради чего мы проходим этот путь. Чтобы сказали «Молодец» или это истинный путь?

– Какой была первоначальная задумка клипа? Какой посыл в конечном счёте получился?

– Задумка родилась спонтанно. Дело в том, что история в клипе основана на реальных событиях. В главной роли мой племянник Марк, у него аутизм. Видя, как моя сестра проходит путь по адаптации Марка, истории, связанные с непринятием, сюжет родился сам собой. Как-то мы сидели в МФЦ, нам бесконечно делали замечания, и я удивилась, как спокойно реагирует сестра. Я возмутилась и говорю: «Вы не видите? Он инвалид». А сестра говорит: «Успокойся, я каждый день так живу». Мы часто не видим, как живут люди, столкнувшиеся с такой историей, и поддержка зачастую нужна и самим родителям. В клипе это видно.

– Клип на социальную тему – это тренд или необходимость?

– В моем случае это был порыв, исходя из опыта семьи. Я не слежу за трендами. Но если такие тренды будут, это будет хорошо. Ведь когда тема на слуху, о ней больше говорят, значит, и появляется участие людей.

– Расскажи о процессе съёмок. Что было самым сложным, а что, наоборот, далось легко. Что тебе запомнилось?

– Это была особая атмосфера. Мы летали с Марком в Самару, и там огромное количество людей отозвалось помочь. Со мной работает очень профессиональный и опытный продакшн ADMICA, с ними мы делаем уже не первую работу, нам всегда комфортно. Но тут другая история — предсказать, как Марк среагирует, было невозможно, и, конечно, в этом смысле были особенности. Нам надо было делать так, чтобы он не уставал, играть по сценарию тоже было невозможно, поэтому на экране он такой, какой есть в жизни, это ценно. Потом партнер по съемкам Василий Радченко, который играет взрослого Марка, уже играл в другом клипе, и нам было легко на площадке. Вообще, честно говоря, хочется говорить не о сложностях, а благодарить людей. Например, картины, которые вы можете увидеть в кадре, дала нам художница Алина Давыдова, с нами были танцоры из проекта ProДвижение. Это тоже новый опыт, который можно увидеть в кадре. Также галерея ЗИМ предоставила нам пространство, в массовке было много очень людей, и каждый не только снимался, но и помогал Марку. Это ценно! Считаю, это были особенные съемки.

– Почему зритель должен посмотреть твою работу?

– Клип показывает светлую сторону. Он про поддержку. Да многие плакали в некоторых моментах, но финал и правда заставляет задуматься о том, какие мы разные.

– Как можно поддержать ваш клип? Поддержали ли твой творческий социальный призыв организации, связанные с этой историей?

– Нас почти не поддержал никто из фондов, мы долго искали заинтересованных в продвижении этой темы. Но, вероятно, это не нужно, потому что люди и так смотрят, пересылают клип друг другу. Это лучшая поддержка! Просто посмотреть и отправить друзьям. Благодаря философии «7 рукопожатий» он сам расходится.

Среди поддержавших был проект «Танцующий дом», мы им благодарны! На премьеру мы позвали их воспитанника Таира, и он сыграл нам на клавишах, а еще подарил книгу про аутизм. Она в доступе в моем телеграм-канале.

– Что артисту важно учитывать при съёмках сюжета на социальную тему? Какие советы можешь подсказать?

– Съемки – это процесс многогранный, все сильно зависит от подготовки. Например, дольше всего мы искали квартиру в стиле ретро. Оказалось, арендовать старую квартиру дороже и сложнее, чем в новостройке. По крайней мере кинематографичную. В съемках социальных проектов больше именно подготовки, а еще много нюансов. Но и опыт, полученный от процесса, очень ценный. Мы все остались довольны.

– Какие творческие планы у тебя дальше? Какие свои творческие работы ты рекомендовала бы посмотреть?

– Сейчас я развиваю сообщество авторов исполнителей и считаю ценным для себя помогать ребятам организовывать концерты. Там, где нет конкуренции и есть здоровая среда, всегда есть шансы для роста. В личном творчестве пишу песни и засиживаюсь в студии и на репетициях, хочется подготовить концерт, но думаю нам с командой еще нужно время.