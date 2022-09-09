«Территории КИТ» три года!

В начале сентября социально-культурному проекту «Территория КИТ», созданному Группой Компаний ГПМ КИТ (входит в состав АО «Газпром-Медиа Холдинг»), исполнилось три года. За это время многие российские режиссеры и актеры приняли участие в творческих встречах и мастер-классах: Никита Сергеевич Михалков, Клим Шипенко, Данила Козловский, Александр Петров, Кирилл Зайцев, Алексей Нужный и многие другие.

Режиссер и сценарист Алексей Нужный:

– Сначала я думал, что «Территория КИТ» – это какие-то странные ребята. Уговорили меня лететь во Владивосток показывать фильм «Огонь» в детский центр «Океан». Потом еще и еще. И так – полстраны. Теперь смело могу сказать: «Территория КИТ» – они не странные ребята, они просто сумасшедшие безумцы, влюбленные в дело. Поздравляю с днем рождения вас и вашу Территорию! До новых встреч!

В рамках «Территории КИТ» было проведено несколько сотен кинопоказов в более чем 10 регионах России, десятки творческих встреч и лекций для 30 000 школьников со всей страны. Партнерами проекта стали крупнейшие детские центры – «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан».

Директор по управлению персоналом холдинга «Газпром-Медиа» Антонина Приезжева:

– Я рада поздравить социально-культурный проект «Территория КИТ» с днем рождения! Этот проект – часть нашего большого направления «PROфнавигация», а его задача – помогать школьникам и студентам найти свой путь в российской медиаиндустрии. Уверена, что каждый кинопоказ, каждый мастер-класс, каждая встреча с лидерами отрасли в рамках проекта зажигает новые звезды, и всего через несколько лет мы увидим, как они начнут сиять на медиа-небосклоне в самых разных активах нашего Холдинга. Желаю всей команде проекта «Территория КИТ» не останавливаться на достигнутом и дальше расширять свою географию, добираться до самых отдаленных уголков России и открывать новые таланты!

Генеральный директор Группы компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок:

– Мы часто слышим в киноиндустрии, как сложно найти хорошие кадры. Поэтому уже три года мы эти кадры растим сами. Это большая и сложная задача, но мы верим, что «Территории КИТ» она по силам. Благодаря неутомимому руководителю проекта Георгию Рюмину каждый год расширяется география творческих встреч и мастер-классов, все больше экспертов индустрии подключаются к работе с детьми и молодежью. Это важно, это новые таланты – будущее киноиндустрии.

Творческие встречи с создателями фильмов и анимации, лекции руководителя проекта Георгия Рюмина о продюсировании и кино, игры «Что? Где? Когда?» с Алексеем Блиновым и кинопоказы также проходили в ВУЗах (МГУ, МАИ и РАНХиГС), библиотеках, хосписах, в учебном центре «Сириус», на «Тавриде», в региональных молодежных центрах, интернатах и школах. С проектом сотрудничают все активы «Газпром-Медиа Холдинга» – ТНТ, Premier, МАТЧ!, 2х2, ТВ-3, Детское Радио и др.

Проректор по молодёжной политике Московского авиационного института Сергей Павлович Куликов:

– Поздравляем с трехлетием прекрасный проект «Территория КИТ». Студенты МАИ благодаря ему смогли посмотреть лучшие отечественные киноленты и встретиться со звёздами отечественного кино. Желаем, чтобы проект развивался и охватывал все больше групп нашей молодёжи. Также Московский авиационный институт выражает огромную благодарность «Газпром-Медиа Холдингу» и Группе Компаний ГПМ КИТ за поддержку совместных проектов в сфере образования и работы с молодёжью.

Георгий Рюмин:

– У меня нет никаких сомнений в том, что моральное здоровье нации определяется уровнем культуры и образования в стране. И крайне важно, чтобы это понимали и поддерживали крупные коммерческие корпорации и компании, основной целью которых закономерно является прибыль. Я горжусь, что имею отношение к социальному, культурному, образовательному, профориентационному проекту, который родился и активно развивается в «Газпром-Медиа Холдинге», в Группе Компаний ГПМ КИТ. Кино и медиа вообще – это большая сила, а значит – большая ответственность. Это просто замечательно, что у нас в Холдинге эту ответственность понимают и думают о будущем не только в контексте финансовых показателей. Спасибо.

В 2022 году социально-культурный проект «Территория КИТ» стал победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка одаренных детей и молодежи». Также «Территория КИТ» совместно с телеканалом ТНТ одержала победу в номинации «КСО-коммуникации» премии АКМР «Digital Communication AWARDS» за социальный проект «Это не просто», направленный на поддержку детей-сирот. Партнерами проекта стали благотворительный фонд «Арифметика Добра» и НКО «маленькое Кино».

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