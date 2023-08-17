«Территория мира — Территория музыки»: в историческом центре Калининграда пройдет крупнейший open-air классической музыки

25, 26 и 27 августа в историческом центре Калининграда пройдет крупнейший open-air классической музыки. Российский национальный оркестр станет резидентом фестиваля, представив в течение трех дней три абсолютно разных программы. Известные симфонические сочинения прозвучат на Соборной площади острова Канта в последние выходные лета в исполнении звезд мировой сцены, выдающихся музыкантов в сопровождении РНО, за дирижерским пультом которого сменятся три дирижера: Ярослав Забояркин, Клеман Нонсьё и Дмитрий Юровский.

Старт фестивалю даст Вадим Репин, которого называют «самым совершенным скрипачом современности», «волшебником звука». 25 августа он исполнит Первый концерт Макса Бруха и рапсодию Мориса Равеля «Цыганка». Виртуозную технику Репин продемонстрирует на своем знаменитом инструменте — скрипке Антонио Страдивари, которая была создана мастером в 1733 году и принадлежала французскому скрипачу Роде, сопернику Паганини. В программе также фрагменты из музыки к балетам «Золушка» и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева - и Рапсодия для кларнета с оркестром Клода Дебюсси, сольную партию в котором исполнит Сергей Елецкий. За пультом оркестра 25 августа будет приглашенный дирижер Мариинского театра Ярослав Забояркин.

Второй день фестиваля, 26 августа, будет всецело отдан молодым музыкантам, только что одержавшим победу на XVII Международном конкурсе имени П.И.Чайковского. В этом году мы услышим Сергея Давыдченко (фортепиано), Марию Зайцеву (виолончель), Равиля Ислямова (скрипка), Максима Лисина (баритон), Софью Виланд (флейта), Семена Саломатникова (труба). К обладателям первых и вторых премий присоединится обладательница гран-при конкурса - меццо-сопрано Зинаида Царенко, получившая награду из рук Валерия Гергиева. Музыку Чайковского, Россини, Бизе, Борна, Щедрина, Мусоргского, Сен-Санса артисты исполнят вместе с Российским национальным оркестром, дирижировать которым будет лауреат Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Клеман Нонсьё (Франция).

Завершит фестиваль концерт Дениса Мацуева. С симфоническим оркестром знаменитый пианист выступал в городе в последний раз 15 лет назад. 27 августа он вместе с Российским национальным оркестром исполнит Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова и Бурлеску для фортепиано Рихарда Штрауса. За пульт РНО встанет приглашенный дирижер Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский. В программе заключительного вечера фестиваля также прозвучат увертюры Мендельсона и Вагнера.

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