Территория познания – РГДБ приглашает на «детская программу» ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction22

Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная дет­ская биб­лио­те­ка при­гла­ша­ет на «Тер­ри­то­рию позна­ния» – «дет­скую про­грам­му» Меж­ду­на­род­ной ярмар­ки интел­лек­ту­аль­ной лите­ра­ту­ры non/fiction22, кото­рая прой­дет с 24 по 28 мар­та 2021 года в Москве, в Гости­ном дво­ре (ул. Ильин­ка, 4).

Так, в част­но­сти, состо­ят­ся встре­чи с англий­ской писа­тель­ни­цей Хол­ли Вебб, немец­ким писа­те­лем и худож­ни­ком Себастья­ном Мешен­мо­зе­ром (zoom-фор­мат) и пре­зен­та­ции книг Андрея Уса­чё­ва «Воз­душ­ный Кото­бой», Анны Ста­ро­би­нец «Стра­на Хоро­ших Дево­чек. Кот­лан­ти­да», Анны Кра­силь­щик «Давай поедем в Уналашку».

Пере­вод­чи­ца Ири­на Лейк пред­ста­вит новую кни­гу нидер­ланд­ской писа­тель­ни­цы Анны Вольтц «Сто часов ночи» и позна­ко­мит чита­те­лей с геро­я­ми этой жиз­нен­ной и пол­ной дра­ма­тиз­ма исто­рии о 14-лет­ней Эми­лии. Она так­же рас­ска­жет о двух дру­гих кни­гах Анны, вышед­ших на рус­ском язы­ке совсем недав­но: «Аляс­ка» и «Моя уди­ви­тель­ная (и очень стран­ная) неде­ля с Тесс».

Миха­ил Визель, писа­тель Мари­но Амо­дио и худож­ник Вин­чен­цо Дель Век­кью пред­ста­вят необыч­ную кни­гу, кото­рая в бук­валь­ном смыс­ле выво­ра­чи­ва­ет наизнан­ку исто­рию Сре­ди­зем­но­мо­рья и его древ­них горо­дов – Гибрал­та­ра, Афин, Каи­ра, Венеции.

На круг­лом сто­ле «Фэн­те­зи как спо­соб позна­ния мира» рос­сий­ские писа­те­ли обсу­дят фан­та­сти­че­ское и ска­зоч­ное в совре­мен­ной про­зе для под­рост­ков, рас­смот­рят её отли­чия от совет­ско­го насле­дия и обсу­дят миро­вые тен­ден­ции в раз­ви­тии дет­ской литературы.

Так­же мож­но будет послу­шать лек­цию «Мир буду­ще­го» от попу­ля­ри­за­то­ра нау­ки, жур­на­ли­ста и писа­те­ля Андрея Кон­стан­ти­но­ва и побы­вать на пре­зен­та­ции новой кни­ги Ильи Кол­ма­нов­ско­го «Науч­ные откры­тия 2020».

В рам­ках круг­ло­го сто­ла «Ста­рые сказ­ки на новый лад: как иллю­стри­ро­вать клас­си­ку сего­дня?» веду­щие рос­сий­ские иллю­стра­то­ры дет­ской лите­ра­ту­ры – Мак­сим Мит­ро­фа­нов, Диа­на Лап­ши­на, Надеж­да Богу­слав­ская, Ели­за­ве­та Веди­на и худо­же­ствен­ный редак­тор редак­ции «Малыш» Ната­лия Федо­ро­ва обсу­дят новые тен­ден­ции в иллю­стри­ро­ва­нии дет­ской лите­ра­ту­ры, раз­ные под­хо­ды к рабо­те над оформ­ле­ни­ем клас­си­че­ских про­из­ве­де­ний и пред­по­чте­ния совре­мен­ных детей.

Авто­ры и худож­ни­ки изда­тель­ства «Архи­пе­лаг» рас­ска­жут о совре­мен­ной лите­ра­ту­ре для детей: как выби­рать кни­ги, как читать и как обсуж­дать. Во встре­че при­мут уча­стие руко­во­ди­тель изда­тель­ства Свет­ла­на Смоль­ня­ко­ва, писа­тель, пере­вод­чик, глав­ный редак­тор изда­тель­ства Миха­ил Лука­ше­вич, худож­ник-иллю­стра­тор Вадим Челак, дет­ский писа­тель Мари­на Тара­нен­ко, худож­ник-иллю­стра­тор Зина Суро­ва, иллю­стра­тор Дарья Беклемешева.

Мос­ков­ский иллю­стра­тор Маша Судо­вых побе­се­ду­ет с изра­иль­ской худож­ни­цей Габ­ри­эл­лой Барух о рабо­те над книж­ны­ми иллю­стра­ци­я­ми. Встре­ча прой­дет в фор­ма­те теле­мо­ста Москва – Тель-Авив.

укра­ли