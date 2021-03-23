Территория познания – РГДБ приглашает на «детская программу» ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction22

Российская государственная детская библиотека приглашает на «Территорию познания» – «детскую программу» Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction22, которая пройдет с 24 по 28 марта 2021 года в Москве, в Гостином дворе (ул. Ильинка, 4).
Так, в частности, состоятся встречи с английской писательницей Холли Вебб, немецким писателем и художником Себастьяном Мешенмозером (zoom-формат) и презентации книг Андрея Усачёва «Воздушный Котобой», Анны Старобинец «Страна Хороших Девочек. Котлантида», Анны Красильщик «Давай поедем в Уналашку».
Переводчица Ирина Лейк представит новую книгу нидерландской писательницы Анны Вольтц «Сто часов ночи» и познакомит читателей с героями этой жизненной и полной драматизма истории о 14-летней Эмилии. Она также расскажет о двух других книгах Анны, вышедших на русском языке совсем недавно: «Аляска» и «Моя удивительная (и очень странная) неделя с Тесс».
Михаил Визель, писатель Марино Амодио и художник Винченцо Дель Веккью представят необычную книгу, которая в буквальном смысле выворачивает наизнанку историю Средиземноморья и его древних городов – Гибралтара, Афин, Каира, Венеции.
На круглом столе «Фэнтези как способ познания мира» российские писатели обсудят фантастическое и сказочное в современной прозе для подростков, рассмотрят её отличия от советского наследия и обсудят мировые тенденции в развитии детской литературы.
Также можно будет послушать лекцию «Мир будущего» от популяризатора науки, журналиста и писателя Андрея Константинова и побывать на презентации новой книги Ильи Колмановского «Научные открытия 2020».
В рамках круглого стола «Старые сказки на новый лад: как иллюстрировать классику сегодня?» ведущие российские иллюстраторы детской литературы – Максим Митрофанов, Диана Лапшина, Надежда Богуславская, Елизавета Ведина и художественный редактор редакции «Малыш» Наталия Федорова обсудят новые тенденции в иллюстрировании детской литературы, разные подходы к работе над оформлением классических произведений и предпочтения современных детей.
Авторы и художники издательства «Архипелаг» расскажут о современной литературе для детей: как выбирать книги, как читать и как обсуждать. Во встрече примут участие руководитель издательства Светлана Смольнякова, писатель, переводчик, главный редактор издательства Михаил Лукашевич, художник-иллюстратор Вадим Челак, детский писатель Марина Тараненко, художник-иллюстратор Зина Сурова, иллюстратор Дарья Беклемешева.
Московский иллюстратор Маша Судовых побеседует с израильской художницей Габриэллой Барух о работе над книжными иллюстрациями. Встреча пройдет в формате телемоста Москва – Тель-Авив.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.