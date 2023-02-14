«The Big One» – группа «Крематорий» готовит к выпуску новый альбом

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Рок-группа «Крематорий» запустила крауд-кампанию на новый альбом-сборник «The Big One». Предзаказ можно оформить на платформе Planeta.ru до 24 мая 2023 года.

группа крематорий

В новом проекте помимо штатного состава группы задействованы сессионные музыканты, струнная группа симфонического оркестра и иностранные вокалисты, поющие на испанском, немецком, французском, итальянском, английском и даже китайском языках. В сборник войдут не менее 14 треков, большинство из которых были полностью переработаны и перезаписаны. Альбом получил название «The Big One».

Краудфандинговая кампания продлится ровно 100 дней. На Planeta.ru можно поддержать музыкантов и приобрести лоты: от фирменного гитарного медиатора «Крематорий» и CD «The Big One» с автографом Армена Григоряна до предыдущих релизов группы на виниле и тайного прослушивания альбома до презентации вместе с участниками «Крематория» в студии «Dr.Head».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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