«The Doors». Премьера отреставрированной версии Оливера Стоуна

19 августа в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоится премьера отреставрированной версии культового байопика Оливера Стоуна о Джиме Моррисоне и легендарной группе The Doors. Начало показа в 20:50.

Мировая премьера отреставрированной 4к-версии состоялась на Каннском кинофестивале (Cannes Classic) в 2019 году.

Американский кинорежиссёр, обладатель трёх премий «Оскар», Оливер Стоун раскрывает бунтарский образ Джима Моррисона, используя 25 песен группы The Doors в хронологической последовательности.

«Новая полностью отреставрированная 4K-версия The Doors с использованием технологии Dolby Atmos дает зрителю возможность насладиться большей четкостью и глубиной изображения и звука. Во время многочисленных концертных сцен звук заполняет все пространство зала — над аудиторией, позади нее и во всех промежуточных точках. Я хотел, чтобы во время просмотра этого фильма эффект присутствия был такой же сильный, как на концертах The Doors в шестидесятых. Кроме того, я вырезал трехминутную сцену, которая, по моему мнению, была лишней, и это позволило сделать концовку более мощной», — отмечает Оливер Стоун.

Прокат фильма в России осуществляет кинопрокатная компания Про:взгляд. В широкий прокат картина выходит 25 августа.

Сразу после показа бар «Стрелка» приглашает всех на вечеринку в честь премьеры. Тематические сеты сыграют именитые московские меломаны — главный hi-fi блогер страны Михаил Борзенков и коллекционер пластинок Евгений Юстюженков.

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