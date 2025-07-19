«Тихо между нами»: звездный музыкальный продюсер и артист Felix Kotlo записал коллаборацию с молодой артисткой Langria

Известный музыкальный продюсер и автор альбома «REAL NEW JAZZ» Felix Kotlo продолжает раскрывать себя во Future-R&B стилистике, сначала с синглом «Стоп-Слово», а теперь и в новой совместной работе с артисткой Langria — «Тихо между нами». Релиз рассказывает о кризисах любви глазами поколения соцсетей, живущего в постмодерновом интернет-пространстве, но способного чувствовать и переживать не менее искренне, чем предыдущее поколение.

Felix Kotlo известен по продюссерской работе с крупнейшими именами поп-музыки СНГ, среди которых Джарахов, SQWOZ BAB, Slava Marlow, HammAli & Navai, NOIZE MC и многие другие. Накопив колоссальный продюсерский опыт, Феликс запустил сольную карьеру артиста c альбомом REAL NEW JAZZ. Релиз поддержали десятки СМИ и дружественных артистов, а спустя полгода после релиза отметка прослушиваний приближается к 3 млн стримов. В дальнейших планах у артиста регулярный выпуск как сольных синглов, так и громких коллабораций, а также полномасштабные релизы осенью.