Тина Канделаки, Гоша Куценко, Ирина Горбачева и Сергей Светлаков посетили день рождения онлайн-кинотеатра PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», отпраздновал свое 5-летие 24 августа в московском клубе Bounce и презентовал планы на новый сезон. Светская вечеринка состояла из двух частей: официальная презентация и after party.

Важными гостями вечера стали также: генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки.

На официальной части PREMIER сообщил, что в новом сезоне выпустит 84 эксклюзивных проекта, включая оригинальные сериалы, фильмы и тайтлы, созданные совместно с телеканалами холдинга НТВ, ТНТ, ТВ-3 и 2х2. Подробнее о них можно узнать в спецпроекте, созданном совместно PREMIER и изданием SRSLY. Также онлайн-кинотеатр рассказал об амбициях в развитии технологий и презентовал новый сервис PREMIER «Шум», в котором будут подкасты и радио.

День рождения PREMIER посетили российские звезды Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Сергей Светлаков, Михаил Тарабукин, Алексей Лукин, Денис Котов, Никита Тарасов, Екатерина Волкова, Наталья Бочкарева, Федор Лавров, Аскар Ильясов, Евгений Чебатков, Анар, Роман Курцын, а также режиссеры, продюсеры и другие друзья онлайн-кинотеатра. Ведущим вечера был актёр Гоша Куценко.

Гоша Куценко и Максим Лагашкин

На праздновании дня рождения компании PREMIER наградил актеров своих проектов и киностудии, которые снимают сериалы и фильмы для видеосервиса. Звание «Лицо PREMIER» получили актеры и актрисы: Александр Робак, Максим Лагашкин, Гоша Куценко, Светлана Ходченкова, Елена Лядова, Полина Гухман; Мастером перевоплощения был назван Тимофей Трибунцев; Мастерами комедии – Comedy Club Production, Мастерами триллера – кинокомпания 1-2-3 Production; награду за Мастерство в ситкоме получила кинокомпания Good Story Media, за Мастерство в детективном жанре – телеканал НТВ. Лучшей франшизой PREMIER назвал сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», Лучшим реалити-шоу – «Пацанок».

Столичный ночной клуб Bounce встретил актеров, режиссеров, продюсеров и других гостей атмосферой зажигательной августовской ночи, вкусной едой и изысканными напитками. После официальной части началась шумная вечеринка, где гости вечера пели и танцевали под современный диджей-сет. Кульминацией стало выступление Евы Польны, певица исполнила любимые песни и новые хиты.

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