Тинькофф и Музей русского импрессионизма создали телеграм-бота «ИИмпрессионист» для обработки и создания изображений

Тинькофф и Музей русского импрессионизма запускают проект на стыке культуры и технологий – телеграм-бот ИИмпрессионист, который позволит каждому почувствовать себя художником. Пользователи могут отправить текстовый запрос, изображение или голосовое сообщение, а вдохновленная коллекцией музея нейросеть превратит их в импрессионистические картины и сопроводит ироничными комментариями.

ИИмпрессионист работает на основе технологии распознавания и синтеза речи VoiceKit и других AI-инструментов от Тинькофф и позволяет превратить фотографию или идею в картину. Бот также дает возможность пользователям изучить собрание музея и составить представление об импрессионистической традиции. Созданные работы могут стать источником вдохновения, иллюстрацией для проекта или поста в соцсетях.

Бот « ИИмпрессионист » в Телеграм доступен по ссылке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.