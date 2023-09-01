Тинькофф и Музей русского импрессионизма создали телеграм-бота «ИИмпрессионист» для обработки и создания изображений

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Тинькофф и Музей русского импрессионизма запускают проект на стыке культуры и технологий – телеграм-бот ИИмпрессионист, который позволит каждому почувствовать себя художником. Пользователи могут отправить текстовый запрос, изображение или голосовое сообщение, а вдохновленная коллекцией музея нейросеть превратит их в импрессионистические картины и сопроводит ироничными комментариями.

ииимпрессионист

ИИмпрессионист работает на основе технологии распознавания и синтеза речи VoiceKit и других AI-инструментов от Тинькофф и позволяет превратить фотографию или идею в картину. Бот также дает возможность пользователям изучить собрание музея и составить представление об импрессионистической традиции. Созданные работы могут стать источником вдохновения, иллюстрацией для проекта или поста в соцсетях.

Бот «ИИмпрессионист» в Телеграм доступен по ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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