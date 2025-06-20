ТНТ начал съёмки третьего сезона шоу «Титаны»

На ТНТ стартовали съёмки третьего сезона самого масштабного спортивного реалити российского телевидения — «Титаны». Участников ждут новые испытания, громкие возвращения и впечатляющие декорации. Одной из главных новинок станет уникальный водный объект, созданный специально для шоу. Его масштаб может превзойти всё, что зрители видели в предыдущих сезонах.

Как и прежде, за звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей сразятся более 100 атлетов. В каждом выпуске — серьёзные физические и психологические вызовы, как командные, так и индивидуальные.

«Мы не стремились кардинально менять структуру проекта, потому что она работает. Главное — уровень участников, сила испытаний и атмосфера. В этом году к нам вернулись некоторые любимцы зрителей. А ещё впервые в истории “Титанов” за победу будут бороться целые семьи. Это сделает соперничество не только жёстким, но и трогательным», — говорит креативный продюсер проекта Людмила Буевич.

Точный список участников пока не раскрывается, но зрителей точно ждут как новые имена, так и хорошо знакомые герои. Некоторые — настоящие легенды российского спорта.

«“Титаны” — это не просто реалити, это настоящая спортивная Вселенная. Здесь уникально всё: и продуманные до мелочей испытания, и безупречный кастинг. Мы не просто набираем участников — мы собираем героев, за которыми интересно следить. А ещё мы гордимся атмосферой шоу: здесь нет грязной конкуренции. Есть соперничество, да, но есть и уважение, и искренняя поддержка друг друга», — подчёркивает Буевич.

Проект отличается и высокой планкой безопасности: каждое испытание разрабатывается и тестируется профессиональными тренерами и консультантами. Кроме того, в этом сезоне «Титанов» зрителей ждёт и визуальное обновление: команда проекта подготовила новое пространство для испытаний, включая уникальную конструкцию с водой, аналогов которой ещё не было в истории шоу. По масштабам она может стать одной из самых впечатляющих на российском ТВ.

«“Титаны” стали примером того, как спортивное реалити может быть глубоким, эмоциональным и невероятно драйвовым. Этот проект вдохновляет, объединяет и задаёт стандарт качества. Мы видим, как за два сезона у “Титанов” сформировалась настоящая фан-база — и это только начало», — комментирует Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ.