ТНТ покажет сериал «Первокурсницы» с Анной Уколовой и Екатериной Стуловой

4 сентября в 21.00 телеканал ТНТ начинает показ нового сериала «Первокурсницы» производства Comedy Club Production. Главные роли во вдохновляющей истории о том, что начинать жизнь с начала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова («Домашний арест») и Екатерина Стулова («Жуки»). Их героини Настя и Жанна, две подруги, к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте – это не повод, чтобы бояться перемен.

– «Первокурсницы» - очень добрая и жизнелюбивая комедия, и, как мне кажется, именно такие сериалы сейчас нужны большой зрительской аудитории. Моя героиня Настя поняла, что где-то в жизни она оступилась, недостаточно позаботилась о себе, но это осознание не привело к тому, что героиня пала духом и сдалась. Наоборот, она решила взять себя в руки и сделать то, на что не хватило сил в прошлом. Мне кажется, это очень правильный посыл, и я надеюсь, что наши с Екатериной Стуловой персонажи поддержат и вдохновят зрителей, – говорит Анна Уколова.

– В сериале «Первокурсницы» несколько главных идей. Первая – это женская дружба, которую две героини, две девчонки смогли сохранить в течение многих лет, несмотря на разницу характера, разный образ жизни и темперамент. Они остаются вместе, они верны друг другу, поддерживают друг друга даже в самых авантюрных вещах. А вторая идея в том, что даже в 40 лет можно изменить свою жизнь. Мы все, конечно, знаем это по фильму «Москва слезам не верит», в нем есть крылатая фраза «В 40 лет жизнь только начинается». Так и у наших девчонок. В какую сторону – узнаете позже. Играя «первокурсниц», мы с Аней Уколовой, конечно, вспоминали свое студенчество, к тому же, мы учились в одном институте, на курсах разных мастеров. В жизни мы дружим уже много лет, поэтому нам было легко играть двух подруг, – рассказывает Екатерина Стулова.

Режиссером проекта стал Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «За кулисами»), креативные продюсеры и авторы сценария – Юлия Галиченко («Триада»), Максим Вахитов («Гусар»). Продюсеры - Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин, Таймураз Бадзиев. Также в сериале снялись Людмила Артемьева («Большая секунда»), Александр Обласов («Год культуры»), Екатерина Новокрещенова («Патриот»), Ян Цапник («Горько!») и другие.

Новый комедийный сериал «Первокурсницы» – смотрите с 4 сентября на телеканале ТНТ!

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