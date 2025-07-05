ТНТ шумно презентовал новое реалити-шоу «Большой куш. Бангкок»

Накануне в модном московском ресторане Blanc состоялся закрытый показ нового приключенческого реалити ТНТ «Большой куш. Бангкок», премьера которого состоится уже 6 июля. Презентовать проект собрались не только участники шоу, но и звёзды других реалити, а сама презентация получилась драйвовой и яркой — такой же, как и сам проект.

Вайбы «Большого куша» создавала фотозона в стиле шоу, фуршет с оригинальными закусками, а также авторские коктейли по мотивам проекта: «Чёрная метка», «Куш», All in и «Чемодан». Все собравшиеся смогли попробовать новый проект на вкус и забрать с собой его эмоции.

Среди гостей вечера были главные «виновники торжества»: Оксана Самойлова и Джиган, Тимур Родригез и Катерина Кабак, Женя Искандарова и Дмитрий Кожома, Александр ST и Ассоль, Наташа Гасанханова, которая пришла с картонной Айзой, KAYA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич с мужем Артуром Мартиросяном, Мария Кравченко и Анжелика Стубайло, Кирилл Сарычев, Эвелина Лунаком, Анатолий Цой, Владимир и Алекса Селивановы, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, а также Надежда Сысоева, Алёна Блин, Павел Мамаев, Олег и Александр Шепс, Лина Джебисашвили, Сергей Романович, Денис Власенко, Евгений Ершов, Андрей Савочкин и другие.

Перед просмотром премьерной серии о новом реалити рассказали его создатели: Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян, генеральный продюсер проекта Константин Обухов и ведущие шоу Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

«Сегодня ТНТ — лидер всех слотов, мы лучшие, мы делаем очень много шоу и сериалов. Мы активно идём в мир, и «Большой куш» это подтверждает. У нас лучшие результаты, нас хотят и приглашают по всему миру. Например, скоро мы поедем ещё в одну страну и начнем снимать новый проект. Поэтому дерзайте! У вас у всех есть шансы. Нам нужно вместе побеждать, совместно создавать доли и зарабатывать деньги. И как показывают ваши улыбки, с деньгами у вас все хорошо. С ТНТ будет ещё лучше!», – рассказал Борис Ханчалян.

«В первую очередь хочу сказать спасибо всей команде проекта. Потому что без неё проект просто не состоялся бы. «Большой Куш. Бангкок» — это не просто очередное шоу, это самое масштабное приключение, которое мы делали на ТНТ. И без тотального погружения каждого оно не получилось бы таким, каким получилось. Очень надеемся, что вам понравится!», – поделился Константин Обухов.

«Я хочу сказать от себя лично гигантское спасибо за прекрасный, великолепный месяц, который мы провели в нашей сумасшедшей компании, всей группе, всему руководству телеканала и холдинга. Я считаю, что у нас лучшая команда не то что в стране, а в мире, потому что она может осуществить такие глобальные проекты! Спасибо вам огромное, спасибо Таиланду за то, что он нас прекрасно принял, спасибо всем нашим великолепным участникам, всей съемочной группе от первого до последнего человека — всем, кто принял в этом участие», – прокоментировал Павел Воля.

«Хочу добавить, что такие эмоции за деньги не купить. Здесь все работают сердцем и душой. Я хотела бы еще поблагодарить всех звезд, которые откликнулись на наш призыв и поехали с нами в это безумное путешествие. Хочу поблагодарить вас за самоотверженность, потому что наши звезды не боятся ничего! И они в очередной раз показали, что звезды — это не просто статус и название, это, действительно, большие, крутые артисты. Смотрите «Большой Куш», поддерживайте нас, пишите о нас, потому что этот проект достоин внимания», – рассказала Ляйсан Утяшева.