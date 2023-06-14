ТНТ снял фильм о Фестивале «Таврида.АРТ»

На телеканале ТНТ состоялась премьера фильма «Легенды лета», посвященного главному культурному событию страны — фестивалю «Таврида.АРТ», который ежегодно проходит в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида». Документальный фильм Ольги Панкратовой и Анатоль Соловей рассказывает о творческом пути трех молодых талантов: певицы, художника и уличного артиста. Фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier.

Фильм «Легенды лета» посвящен самому масштабному творческому фестивалю — «Таврида.АРТ», который прошел в 2022 году в Крыму. Ежегодно фестиваль объединяет представителей разных направлений искусства — писателей, художников, режиссеров, музыкантов, скульпторов. В документальном фильме показали закулисье и творческий путь трех молодых талантов: художницы Хелен Анвор, уличного артиста Наиля и певицы Ники Дубик. Они едут в Крым, чтобы проявить показать себя миру. Им предстоит пройти немало испытаний, чтобы доказать, что их творческая деятельность не просто летнее увлечение, а настоящая жизненная и профессиональная цель. Режиссерами фильма выступили Ольга Панкратова и Анатоль Соловей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.