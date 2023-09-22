Популярная российская певица ТО-МÁ вновь покоряет слушателей фирменным стилем и безупречным вкусом — артистка представила публике новый трек и новый клип «Мальчик».

«В современном мире успешной женщине бывает сложно найти свою любовь, ей приходится идти на компромиссы и допускать в свою жизнь не Мужчин с большой буквы, а неопределившихся «мальчиков», которым необходимо молоко, а не главная роль в семье. Здравый смысл довольно быстро берет верх над мимолетными эмоциями, и женщина вовремя переворачивает эту жизненную страницу, не давая разрушить себя — именно об этом мой новый трек. Посвящается он всем сильным женщинам и уже «определившимся» мужчинам», — комментирует новую работу ТО-МÁ.

Видеоряд к песне, созданный самым креативным режиссером Николаем С. Французовым переносит нас в заброшенный пансионат, где героиня с помощью молока старается превратить мальчиков в настоящих мужчин. Справится ли она с этой задачей?

«Мальчик,

Пора уже понять, чего ты хочешь.

Хватит набирать —

Мне не интересно.

Уровень — не твой, надо проще.

У меня нет времени

На детство…»

Модные биты, красивый вокал и наполненные смыслом строки проникают в самую глубину сознания, а чувственное и провокационное видео с необычным сюжетом, больше напоминающее кадры из кинофильма, не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя.

ТО-MÁ — одна из самых ярких поп-певиц, творческие работы которой могут по-настоящему удивлять зрителя. Среди наиболее известных треков артистки — композиции «Мой космос», клип на которую был снят легендарной Валерией Гай Германикой, мистическия «А ОН», ставшая TikTok трендом «Завтра брошу», получившая 13 мировых наград «Карма», а также «Не плачь», записанная в коллаборации с исполнителем Ханза.

Новый трек ТО-MÁ «Мальчик» уже доступен для прослушивания на всех доступных цифровых площадках страны.

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