TOBE представил новый релиз «помолчим»

30 ноября - свежий релиз TOBE «помолчим» - знаковое событие в судьбе проекта.

Это первый трек, который артист выпускает после победы в конкурсе от фестиваля Нашествие - «Молодые ветра». Победа, которая изменила ход событий, навсегда повлияла на судьбу проекта.

Предыдущий трек «Катя», который попал в ротацию Нашего радио, клип транслировался в эфире Муз-ТВ, а группа получила приглашение прокатиться в тур по 8 городам, стал для дуэта TOBE последним совместным. Группа не сошлась во взглядах и распалась.

Теперь TOBE - это сольный проект музыканта и автора песен Антона, который все же поехал в тур с «Нашествием».

Впереди у Антона много планов, музыка для широкой аудитории, съёмки клипа от известного режиссёра, коллаб с блогером-миллионницей, смена имиджа.