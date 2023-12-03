TOBE представил новый релиз «помолчим»

30 ноября - свежий релиз TOBE «помолчим» - знаковое событие в судьбе проекта.
Это первый трек, который артист выпускает после победы в конкурсе от фестиваля Нашествие - «Молодые ветра». Победа, которая изменила ход событий, навсегда повлияла на судьбу проекта.
Предыдущий трек «Катя», который попал в ротацию Нашего радио, клип транслировался в эфире Муз-ТВ, а группа получила приглашение прокатиться в тур по 8 городам, стал для дуэта TOBE последним совместным. Группа не сошлась во взглядах и распалась.
Теперь TOBE - это сольный проект музыканта и автора песен Антона, который все же поехал в тур с «Нашествием».
Впереди у Антона много планов, музыка для широкой аудитории, съёмки клипа от известного режиссёра, коллаб с блогером-миллионницей, смена имиджа.
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