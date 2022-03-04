ТОБОЛЬСК: I Открытый российский фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора»

С 23 по 27 марта 2022 года в Тобольске впервые пройдет фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». Молодые российские режиссеры представят фильмы 2021–2022 годов, в которых исследуют темы поиска себя и взаимодействия с обществом. В рамках фестиваля пройдут конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов и специальные мероприятия – мастер-классы, концертные программы и спектакли.
В конкурсных программах фестиваля участвуют 9 полнометражных фильмов и 17 короткометражных фильмов. Большое внимание в программах уделено дебютам.
Полнометражное жюри возглавит актер Андрей Руденский («Жизнь Клима Самгина», «Турецкий гамбит», «Тихий Дон» и др.). В состав жюри вошли лауреат российских и международных фестивалей, режиссер Тимофей Жалнин и киновед, автор книг о кино Наталья Тендора. Жюри короткометражного конкурса возглавит режиссер, продюсер, директор Центрального дома кино (Москва) Екатерина Головня. Также короткий метр будут оценивать режиссер, актриса, художник, певица Полина Ольденбург и обозреватель «Российской газеты» Александр Ярошенко.
Гостями и участниками станут кинематографисты, театральные и общественные деятели, музыканты, среди которых Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Дарья Мороз, Аристарх Ливанов, Юрий Беляев, Катерина Волкова, Екатерина Шпица, Сергей Перегудов, Татьяна Абрамова, Полина Райкина, Анастасия Денисова и многие другие.
«Фестиваль современного и актуального кино неслучайно проходит в Тобольске. С одной стороны — это город с многовековой историей, историческая столица Сибири, с другой — современное активно развивающееся культурное пространство Сибири, которое привлекает к себе туристов и зрителей во всей России. В этом городе снято более 40 российских фильмов, и мы надеемся, что фестиваль «Алафеская гора» станет еще одним ярким событием, подчеркивающим статус Тобольска как культурной столицы региона», — отметил художественный руководитель фестиваля, продюсер Сергей Новожилов.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по режиссуре, операторскому и актерскому мастерству. В числе спикеров — лауреат ведущих международных фестивалей, автор 18 фильмов, режиссер Александр Котт, лауреат фестиваля «Кинотавр» режиссер Анна Фенченко, оператор Мария Соловьева, чья фильмография насчитывает свыше 40 фильмов, включая работы с Андреем Кончаловским, Натальей Бондарчук, Эдуардом Парри.
На фестивале покажут несколько спектаклей с участием известных актеров – иммерсивный спектакль «А как вы изволите поживать?» по мотивам двух комедий Антона Чехова, камерный спектакль «Глупости» (реж. Сергей Сотников), экспериментальная постановка Хорена Чахаляна по пьесе Ярославы Пулинович «Свой путь» и два моноспектакля Олега Харитонова и Алены Биккуловой, посвященных Булату Окуджаве и Эдит Пиаф — «Эпоха «Окуджава» и «Жизнь в розовом цвете».
«Для СИБУРа поддержка культуры в городах присутствия — одно из ключевых направлений программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Развитые возможности общественной жизни в этой сфере значимо влияют на качество жизни в городе и его привлекательность. Тобольск, один из ключевых городов присутствия СИБУРа, за последние годы стал действительно важной точкой на карте культурной жизни России, и фестиваль «Алафейская гора» — новый шаг в развитии города как центра притяжения для жителей и туристов», — отметила Елена Бельская, начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО «ЗапСибНефтехим».
Площадками фестиваля «Алафейская гора» станут шесть городских локаций, в числе которых — Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова, кинотеатр «Жемчужина Сибири», ДК «Синтез», Свободный молодежный театр, мультицентр «Моя Территория».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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