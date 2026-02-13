TODES и Choupette создали уникальную детскую коллекцию

Российский бренд детской дизайнерской одежды Choupette и международная сеть студий танца Аллы Духовой TODES представили совместную коллекцию. Ее девиз — «Танцуй как TODES, сияй как Choupette» — показывает, что объединяет два бренда в этой коллаборации.

Оба бренда разделяют философию, ориентированную на раскрытие индивидуальности. Choupette создает одежду, подчеркивающую уникальный стиль ребенка, а TODES воспитывает в учениках уверенность в себе и стремление к творческому совершенству. Новая коллекция брендов создана для того, чтобы дети могли выражать себя, чувствовать себя удобно и стильно как во время репетиций, так и в повседневной жизни.

Коллекция TODES х Choupette построена на функциональной базе: топы, футболки, худи, шорты, футболки, спортивные брюки, леггинсы. При этом дизайнеры Choupette добавили характерные детали: стильные разрезы на голенищах, ироничную надпись «через не могу» на майках, деликатные стразы на базовых моделях. Акцентами стали свободные брюки и предметы второго слоя, декорированные динамичными линиями, которые подчеркивают пластику движения.

В основе палитры капсулы классические чёрный и белый, дополненные энергичным красным в качестве яркого акцента. Свободный анатомический крой не сковывает даже самые сложные движения и позволяет двигаться на сцене или в жизни свободно, а высококачественные материалы обеспечивают терморегуляцию и комфорт в течение всего дня.

При создании коллекции TODES x Choupette основное внимание уделялось прочности и надежности. Поэтому модели неоднократно проверяли в реальных танцевальных классах вместе с учениками студий TODES — пока они не соответствовали требованиям по дизайну и удобству.

«Для нас в Choupette детская одежда – это не просто вещи. Это первый инструмент для самовыражения, способ сказать миру: «Вот он я!». Мы обратили внимание на смелость TODES, его драйв и бескомпромиссность, и облачили их в эстетику Choupette. Получилась одежда, которая дает ребенку самое важное: уверенность быть самим собой», — комментирует сооснователь и директор по развитию TM Choupette Анастасия Василькова.

«Мы открыты новому. Мы творим и экспериментируем. Мы за качество и эстетику. Капсула TODES x Choupette это наше движение вперед», — комментирует основательница балета TODES хореограф Алла Духова.

Подход обоих брендов един: качество и внимание к деталям преобладают над количеством, а фирменный стиль прослеживается в каждом элементе коллекции.

Фото: Мария ВОЛКОВА, Александра КАМБОЛИНА