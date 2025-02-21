«Только пепел знает, что значит сгореть дотла…»

Восходящая звезда российской поп сцены с низким и глубоким тембром LONA BRI выпускает новый трек «Пепел». Душещипательный сюжет песни не оставит равнодушным каждого. Голос певицы завораживает, а мелодии затрагивают каждую нотку вашей души.
Чувственные стихи о душевном надломе и минорный лад контрастируют с танцевальным мотивом и быстрыми битами, что усиливает посыл певицы. Когда мы любим, то отдаем человеку всё, но не всегда нам готовы ответить тем же. Тот, кого мы хотели видеть нашей судьбой, оказывается еще одним уроком. Конфликт, знакомый каждой, в новой песне LONA BRI.