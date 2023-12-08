«Томшин Бэнд стал жёстче, монолитнее и мудрее»: интервью с Владимиром Томшиным о юбилейном альбоме группы

В декабре на всех цифровых платформах состоится долгожданный релиз пятой юбилейной пластинки хард-рок группы Томшин Бэнд «Калинов мост». В преддверии выхода юбилейного альбома мы расспросили лидера группы Владимира Томшина о предстоящем релизе, сюрпризах, которые ожидают слушателя и о первом фите группы.

– Владимир, даже взглянув только на названия песен в альбоме становится понятна его особая концептуальность. Расскажите, почему после футуристического «Восстания машин» вы пришли в своем творчестве к фольклорным мотивам?

– Скорее всего, это следующая ступень моего творчества, взгляд на такие же многочисленные пороки и проблемы человечества только под другим углом. Я бы не стал называть это фольклорными мотивами, ибо это по-прежнему, старый добрый рок. Другое дело, почему я обратился к некоторым сказочным персонажам. Наверное, потому, что они ярче всего отражают темные стороны человеческой натуры.

– Это будет уже пятая пластинка группы, расскажите какие у вас ощущения? Чем ее релиз эмоционально отличается от предыдущих?

– Как и при выходе всех наших альбомов, ощущение положительное. В смысле, я лично чувствую полное удовлетворение от проделанной работы. Эмоционально от предыдущих альбомов, «Калинов мост» выделяется более ярко выраженной энергетикой. С ним «Томшин Бэнд» стал несколько жёстче, монолитнее и мудрее.

– Будет ли в новом альбоме любовная лирика?

– Я романтик до мозга костей, поэтому, без любовной лирики не обходится ни один альбом «Бэнда». Альбом «Калинов мост» не исключение, хотя приходится признать, её там меньше, нежели в предыдущих. Другое дело, что любовная лирика в нём представлена в несколько непривычной, «порочной» форме.

– В 2023 году группа резко сменила стилистику видеоработ. Подскажите, чья была идея уйти в сторону анимации? Каким будет следующий клип и, если не секрет, то на какую песню?

– Совершенно случайно я увидел работу моего коллеги по музыке, который использовал анимацию для своей песни. Мне понравилась идея, и я предложил использовать такую технику для «Томшин Бэнд». Результат полностью нас удовлетворил, клип на песню «Калинов мост» с использованием рисования по плёнке с помощью света понравился всем. Годами ранее была идея использовать для клипа технику рисования песком. Удивительным совпадением явилось то, что художник, который сделал клип на «Калинов мост» обладает этой техникой. Так родился клип на песню «Чёрная музыка» из предыдущего альбома «Восстание машин». Мы продолжаем экспериментировать и привлекать других художников к созданию клипов на наши песни. Следующую работу было решено сделать на песню «Нелюди». Технику пока раскрывать не буду, дабы не испортить эффект. Могу лишь сказать, что к нашему большому концерту 20 января клип будет готов.

– Это первый альбом, в котором есть коллаборации с другим музыкантом. Речь о песнях «Крылья» и «Зеркало». Расскажите, как возникла эта идея?

– Идея сотрудничества с другими музыкантами не нова. Звукооператор, которому мы доверили сведение и мастеринг альбома оказался великолепным гитаристом, и предложил записать соло на пару наших песен. Лично мне самому стало это интересно, и я согласился на эксперимент. Уверен, его работа исключительно положительно повлияла на звучание «Бэнда».

– Ранее в интервью вы говорили, что альбом будет звучать значительно тяжелее предыдущих пластинок. Как планируете соединять материал на ваших концертах? Не будет ли для слушателя слишком большого контраста?

– Наличие разнообразия в репертуаре даёт приличное пространство для манёвра. У нас есть как более тяжёлые композиции для роковых фестивалей, так и более лёгкие для государственных площадок. В обойме 5 альбомов «Томшин Бэнд» приличное количество песен, из которых можно собрать концертный лист на любой вкус поклонников рока. Многие наши фанаты ещё помнят нас с альбома «Бандерлоги», и для них до сих пор заглавная песня этого альбома является основной, хотя 3 последующих альбома уже потеснили её с пьедестала. Поэтому мы стараемся составлять наш сет-лист индивидуально под каждый концерт в зависимости от площадки и предполагаемой публики.

– За последние годы в России группа выпустила много нового материала. Подскажите, звучат ли на ваш взгляд в новом альбоме «корни» канадского прошлого или же это уже полностью отечественный проект?

– Как ни крути, но все «корни» моего канадского прошлого уходят на Урал, в Свердловск. И даже первый альбом «По белой полосе», который был сочинён, исполнен, записан и выпущен в Канаде, это исключительно отечественный продукт. Да, в Канаде я научился многому для создания и исполнения музыки, но считаю самобытность главным качеством авторского материала. Поэтому «Калинов мост» является полностью нашим, отечественным проектом, особенно учитывая, что в ряде песен этого альбома я обращаюсь к славянской мифологии.

– И напоследок, назовите топ-3 песни из нового альбома, с которых следует начать знакомство с Томшин Бэнд?

– Естественно, в первую очередь я бы отметил песню «Калинов мост». Смысл, который я постарался вложить в текст, объединяет все песни альбома воедино, заранее подготавливая слушателя к тому, что ему придётся услышать, о чём, собственно пойдёт речь. Вторую песню альбома, которую я хочу особенно отметить, это «Полный бак бензина». Будучи мотоциклистом, я попытался выразить этой песней чувства, которые меня переполняют при поездках на мотоциклах, и даже при воспоминаниях об этом в зимнее время. Насчёт выбора третьей песни сложно сказать. Многие из песен альбома могут претендовать на эту роль, тут главное, что ближе слушателю. После некоторых раздумий я решил это место отдать песне «Кащей». В ней есть связь с персонажем русских сказок, на которых мы выросли, и она о человеческом пороке, который для многих затмевает истинную сущность бытия.