Топ-10 книг издательства АСТ на ММКЯ 2022

Со 2 по 5 сентября на территории выставочного комплекса «Гостиный Двор» (Москва, ул. Ильинка, д. 4) пройдет Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Редакции издательства АСТ собрали для юных гостей все самое лучше: сказки, энциклопедии, фентези и многое другое. Чтобы вы могли сориентироваться во всем книжном разнообразии, мы подготовили топ 10 детских книг, которые обязательно понравятся вашему ребенку.

Маша Трауб «Съедобные сказки»

Иногда маленькие дети не хотят делать самые простые вещи. Умываться, есть картошку из супа и тушеные овощи, носить шапку, ложиться спать. И родители должны придумать самые простые решения этих невероятно сложных задач. Писатель и журналист Маша Трауб написала сказки, чтобы накормить сына Васю. Вася стал всеяден, а писатель превратилась в застольную Шехерезаду. Так появились макаронина Стеша, креветка Фира, каша Маня и все остальные герои, с которыми вы встретитесь на страницах книги.

Эти сказки «проверены на детях». Они помогли накормить не только Васю, но и других мальчиков и девочек, которые плохо едят. Не верите? Попробуйте сами.

Феликс Зальтен «Бемби» (Иллюстрации Бенжамена Лакомба)

Однажды весенним солнечным утром в дремучей чащобе на свет появился маленький оленёнок, которого назвали Бемби. Маленький лесной принц взрослеет и познаёт окружающий мир, находит друзей и переживает потерю, открывает великую красоту природы, а с ней и опасности, которые таятся в чаще.

Петр Земсков «Математика с Петром Земсковым»

Учитель математики и популярный ютуб и тик-ток блогер Пётр Земсков решил рассказать ещё об одном своём таланте. Невероятно, но факт — Пётр Земсков волшебник. Он убеждён, что у любого, кто умеет хранить секреты, может получиться стать талантливым чародеем. Тайны настоящей магии можно постичь при помощи математики, теперь каждый может узнать, как это сделать. Эта книга — подробное описание рецептов всевозможных фокусов, трюков и иллюзий, переплетающихся с невероятными рассказами о волшебниках всего мира.

Софья Арзуманян «Обязательный комплекс. Нейропсихологические сказки и задания. Отважный Дракоша»

Уникальный комплекс «Отважный Дракоша» — развивающее пособие, включающее в себя увлекательные сказки и особые задания, направленные на всестороннее развитие ребенка, старшего дошкольника, собирающегося вскоре перешагнуть порог школы или младшего школьника, испытывающего трудности в начальной школе.

Рекомендуем каждому родителю помочь своему ребенку стать умным, эмоционально развитым, психологически устойчивым и успешным в учебе!

Лада Кутузова «Темногорье. Плацкартный билет»

Темногорье — место, где светит две луны и соединяются тысячи миров. Именно сюда по стечению загадочных обстоятельств попадают сбежавший из дома Игорь, капризная девушка Катя и мужчина с пугающим прозвищем Хирург.

Чтобы вернуться домой им предстоит пройти по тайному пути через десятки миров, преодолеть множество искушений и столкнуться с жуткими созданиями и призраками прошлого.

Наталия Немцова «Стражи леса. Сказки для почемучки»

Приключения феи Тиль и её друзей — лесных эльфов покорят маленьких читателей захватывающим сюжетом, помогут стать добрыми и отзывчивыми. Дети узнают много увлекательных фактов о редких животных и растениях. Экологическая инфографика научит думать, покажет красоту и хрупкость природы.

Вячеслав Дубынин «Тело человека»

Люди многими веками изучали нашу планету. К настоящему моменту на Земле не осталось практически ни одной точки, куда не ступала нога человека. Мир полный загадок и тайн теперь находится прямо внутри нас — это человеческий организм. Наше тело — настоящий венец творения, продуманный механизм, который ещё так плохо изучен. Выдающиеся учёные Вячеслав Дубынин и Игорь Сергеев предлагают юному читателю отправиться в захватывающее путешествие по системам нашего организма, чтобы разобраться в том, как мы устроены.

Самуил Маршак «Большая книга стихов и сказок»

«Большая книга стихов и сказок» — это один самых полных сборников стихов, сказок, загадок, песенок и азбук знаменитого писателя С. Маршака.

Вместе с этой огромной книгой можно выучить буквы и цифры, узнать, какие бывают времена года и цвета, познакомиться с умным мышонком, рассеянным человеком, зверятами в зоопарке и многими другими героями классика детской литературы! Этот сборник — великолепный подарок для малышей и их родителей!

Наталья Габеева «Птицы в городе»

Каждый день во дворе своего многоэтажного дома, на городской улице или в парке мы видим самых разных птиц. Эта книга о них. О больших и маленьких, шумных и тихих, сереньких и ярких. Давайте вместе с автором и художником Натальей Габеевой разберемся в птичьем многообразии, поймем, как распознать похожие виды, узнаем привычки каждой птички и научимся ее рисовать.

Келли Джордж «Отель Хартвуд. Самый лучший подарок»

Когда снег укрывает Папоротлес пуховым одеялом, в отеле «Хартвуд» — лучшей на свете гостинице для зверей — наступает время спячки. Мышка Мона, маленькая горничная, предвкушает спокойные утра, безмятежные рабочие дни, уютную вечернюю болтовню с белкой Тилли — и так вплоть до самой весны. Но в пустынном отеле начинают происходить загадочные события. Кажется, никто не замечает таинственных гостей… До тех пор, пока они не заявляют о себе — и слишком громко!

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