Топ-10 книг на ММКЯ от редакции художественной литературы «Эксмо»

Виктор Дашкевич «Граф Аверин. Колдун Российской империи», Эксмо

Магический Петербург, 1982 год. Граф Аверин расследует убийство дворянского сына, в котором обвиняют дивов, жестоких магических существ из Пустоши. Они подчиняются людям, но выходят из-под контроля, стоит почувствовать кровь или слабость хозяина. Аверин понимает, что это не первое убийство, и за преступлениями стоит очень сильный див. В то же время на Петроградке появляется огромный демонический кот.

Лия Арден «Во главе раздора»

Санкт-Данам. Город, на месте которого две тысячи лет назад открыли проходы в два новых мира: Палагеду — под покровительством богов-братьев и Даорию, хранимую сёстрами-мойрами. В этом мегаполисе Кассия мечтает окончить университет и найти своё место в жизни, но волей случая в её руках оказывается реликвия, за которой охотятся контрабандисты трёх миров. В обмен на неё можно попросить желаемое у Привратника — хранителя Переправы, пространства снов и иллюзий, некогда созданного самим Гипносом. Однако чтобы попасть к Переправе, Кассии придётся ввязаться в чужие разборки и помочь теневым, хотя дурная идея содействовать тем, кто распространяет грех.

Софья Асташова «Вероятно, дьявол», Inspiria

Возможно ли самой потушить пожары в голове? Соне двадцать один, она живет одна в маленькой комнате в московской коммуналке. Хотя она замкнутая и необщительная, относится к себе с иронией. Поступив в школу литературного мастерства, она сближается с профессором, и ее жизнь превращается в череду смазанных, мрачных событий. Как выбраться из травмирующих отношений и найти путь к себе? Это история об эмоциональной зависимости, тревогах и саморазрушении. Что движет героиней, заставляя стереть свою личность? Вероятно, дьявол.

Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история», Fanzon

Вавилон — престижный Королевский институт переводов Оксфордского университета — является мировым центром не только переводов, но и магии. Именно здесь зачаровывают серебряные слитки, позволяющие открыть потерянные при переводе смыслы. Такая уникальная сила наделила Британскую империю невиданной властью, а исследование Вавилона в области переводов и иностранных языков позволила развивать масштабную внешнюю политику. Робин Свифт потратил многие годы на изучение языков, чтобы поступить в Королевский институт. Учеба в Оксфорде для него — это утопия, наполненная знаниями. Однако познакомившись с тайным обществом «Гермес» и поняв, какой властью обладают эти знания, Робин приходит к выводу, что служение Вавилону означает служение Империи. Теперь он стоит перед выбором… Но можно ли изменить могущественные институты изнутри без насилия, или революция всегда требует жертв?

Ана Хуан «Разрушительная игра», Inspiria

Это не разрушительная любовь. Это разрушительная игра, в которой на кону стоит любовь. В жилах Бриджит фон Ашеберг течет королевская кровь. Она всегда мечтала жить обычной жизнью, но когда ее брат отрекается от престола, Бриджит оказывается на троне. Рис Ларсен – ее телохранитель, мужчина, которому принадлежит ее сердце, но которого она не имеет права любить. Рис всегда придерживался двух правил: любой ценой защищать клиентов и никогда не поддаваться чувствам. Пока не встретил Бриджит… Ее внутренний огонь раскалил Риса до предела и превратил его принципы в пепел.

Александра Маринина «Генрих Шестой глазами Шекспира», Эксмо

Генрих Шестой – самая трагическая фигура на английском престоле – в новой исторической книге Александры Марининой. Восьми месяцев от роду занял отцовский трон. В девять лет был увенчан французской короной. Казалось, сбылась золотая мечта Вильгельма Завоевателя о «единой и неделимой» Англо-Французской монархии. Но не срослось… Потерял Генрих Шестой, все потерял! Столетнюю войну проиграл Жанне д’Арк с ее орлеанцами. Братоубийственную бойню Алой и Белой роз не предотвратил. Месяцами находился в шизофреническом ступоре. Злые языки шептались, что жена, прекрасная Маргарита Анжуйская, неверна. Власть уплывала из рук, а он грезил об идиллической жизни пастуха и поэта. В 49 лет последний из династии Ланкастеров оказался очевидцем убийства своего единственного сына Эдуарда и сам погиб в плену. Стоит ли удивляться, что творец принца Гамлета посвятил Генриху Шестому наиболее объемную свою пьесу! Пригласив в качестве главного свидетеля самого Шекспира, Александра Маринина иронично и психологически убедительно рассказывает историю о несчастном короле и о его сумасбродных современниках. С ее легкой руки преданья старины глубокой оказались столь же увлекательны как детектив, и столь же изящны и легки как музыкальная миниатюра.

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звезды», Fanzon

Элма Йорк — бывшая летчица, ветеран Второй мировой войны и гениальный математик. Она одна из первых вычисляет, что последствия катастрофического падения метеорита на восточном побережье США, намного серьезнее, чем казалось изначально, и грозит в недалеком будущем сделать планету непригодной для жизни. Человечество запускает программу по освоению и колонизации космоса, и Элма мечтает принять участие в проекте по высадке на Луне. Но на дворе 50-ые и женщин, какими бы квалифицированными профессионалами они не были, не допускают к участию в программе. Элме предстоит доказать всем, что она достойна стать первой леди-астронавтом.

Елена Армас «Любовный эксперимент по-американски», Inspiria

Однокомнатная квартира. Двое незнакомцев. Любовный эксперимент, который изменит все. У Рози Грэм творческий кризис и всего восемь недель, чтобы написать роман. А еще в ее квартире обрушился потолок … На помощь Рози спешит Каталина Мартин. Да-да, та самая Каталина из «Испанского любовного обмана». Она предлагает Рози пожить в своей нью-йоркской квартире, но забывает, что в город приедет ее брат Лукас. Угадайте, где он планирует остановиться? В тесноте, да не в обиде. Чтобы вернуть Рози творческое вдохновение, Лукас предлагает любовный эксперимент. Он уверен: пара свиданий, и муза постучится в дверь Рози. Лукас полон решимости. У него неповторимый акцент, впечатляющие кулинарные навыки и обезоруживающая улыбка. Рози принимает предложение соседа и очень скоро понимает: Лукас герой ее романа. Только его написала не Рози, а судьба.

Лиззи Пэйдж «Сиротский дом», Inspiria

Англия, 1948 год. Клара Ньютон отправляет свое резюме в детский приют «Шиллинг Грейндж» и неожиданно для самой себя и всех постояльцев становится его новой заведующей. Многие ее подопечные остались без семей, их жизнь разорвана войной, как и жизнь Клары. Война забрала ее жениха – военного летчика. Но сейчас сироты отчаянно нуждаются в ее помощи и Клара с трудом выносит их страдания, но больше всего она боится не справиться. По соседству живет выходец из приюта и герой войны Айвор. Он не доверяет Кларе, но хорошо ладит с детьми. При его поддержке и помощи Клара начинает находить свой путь. Выдержит ли она все испытания? И осмелится ли снова открыть свое сердце для любви?

Тери Нова «Глубина резкости», Like Book

Элли Пирс видит мир через объектив фотоаппарата. Она способна передать все оттенки чувств простым щелчком затвора. Только вот ее собственная жизнь застыла в одном черно-белом кадре. Уехав из родного города, Райан Донован добился большого успеха. Но внезапное приглашение на свадьбу лучшего друга возвращает прошлое и погружает на дно воспоминаний. Райану предстоит вновь встретиться с Элли, чье сердце он разбил три года назад, ведь она тоже приглашена на свадьбу. «Теперь она навсегда вычеркнет меня из своей жизни и будет счастлива по-настоящему. Хотел ли я, чтобы так было? Нет. Пожалею ли я об этом решении? Кто знает...».

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