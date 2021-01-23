Топ-10 книг по мнению читателей подмосковных библиотек

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В 2020-м году библиотекари Московской области выдали более 32 миллионов книг. По мнению читателей библиотек Подмосковья, наиболее востребованным и привлекшим внимание стал небольшой Топ-10 книг, составленный библиотекарями на основе читательских запросов:

  • Гузель Яхина и её дебютный роман «Зулейха открывает глаза»;
  • Дина Рубина и её трилогия «Наполеонов обоз»;
  • Сказки Александра Пушкина;
  • Серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг;
  • Дилогия Алексея Иванова «Тобол»;
  • Евгений Водолазкин: «Лавр», «Авиатор»;
  • Книги Марии Метлицкой;
  • Книги Олега Роя;
  • Детские книг Холли Вебб;
  • Виктор Драгунский «Денискины рассказы».

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