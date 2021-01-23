Топ-10 книг по мнению читателей подмосковных библиотек

В 2020-м году библиотекари Московской области выдали более 32 миллионов книг. По мнению читателей библиотек Подмосковья, наиболее востребованным и привлекшим внимание стал небольшой Топ-10 книг, составленный библиотекарями на основе читательских запросов:
- Гузель Яхина и её дебютный роман «Зулейха открывает глаза»;
- Дина Рубина и её трилогия «Наполеонов обоз»;
- Сказки Александра Пушкина;
- Серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг;
- Дилогия Алексея Иванова «Тобол»;
- Евгений Водолазкин: «Лавр», «Авиатор»;
- Книги Марии Метлицкой;
- Книги Олега Роя;
- Детские книг Холли Вебб;
- Виктор Драгунский «Денискины рассказы».
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