7 октября в Краснодаре состоялась грандиозная церемония награждения премии «ТОП 100 самых красивых женщин Юга России 2023».

Мероприятие прошло в роскошном конференц-зале «Олимп Холл», где собралось множество гостей и знаменитостей. Премию торжественно открыли показом с собачками в дизайнерской одежде #sdr_petwear с коллаборацией известного французско-русского кутюрье - Naz Maer. Его роскошные платья, украшенные камнями и перьями, подчеркивают женственность и грацию. Каждый наряд для питомцев продуман до мелочей и делается по индивидуальным меркам. Дизайнер Динара Садекова создает любые наряды для домшаних животных, даже если они экзотические.

Показ произвел незабываемое впечатление и фурор. Гости знакомились и фотографировались с милейшими собачками, любезно предоставленными питомником французских бульдогов «Сердце Кубани».

Организаторы мероприятия: Лада Прокопова – национальный директор Мировой Лиги моды, красоты и таланта и Динара Садекова – генеральный партнер мероприятия.

Фото – Дарья КОНТОРОВИЧ

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