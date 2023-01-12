ТОП-5 бесплатных программ для записи экрана без водяных знаков и ограничений

Часто при записи обучающего и развлекательного контента программы накладывают на результат защиту – временные ограничения или вотермарки. Это затрудняет просмотр и распространение роликов, возникает потребность скачать запись экрана без водяного знака. В этой статье расскажем о 5 программах, которые помогут в этом, рассмотрим их особенности и минусы. Прочитайте полный обзор, чтобы узнать какие еще существуют бесплатные программы для записи экрана без ограничений.
Больше возможностей для записи экрана с Экранной Студией
Экранная Студия – бесплатная программа для записи видео с экрана без ограничений с выбором режимов захвата и видеоредактором. Работает даже на маломощных компьютерах Windows, включая версии Vista и XP, при этом сохраняет результаты в HD-качестве.
Подходит для съемок вебинаров и видеозвонков, создания уроков и видеоинструкций. Будет полезна для захвата и сохранения фильмов, прямых эфиров, трансляций концертов, спортивных состязаний и прохождений игр. Встроенный редактор обладает функциями для базового монтажа и улучшения картинки. Поможет провести цветокоррекцию, добавить текст, наложить музыку и голосовое сопровождение.
Плюсы:
- простое управление на русском языке без сбоев и зависаний;
- горячие клавиши для пауз и остановки процесса работы;
- поддержка и экспорт видеоформатов AVI, MOV, MKV, MP4, FLV и т.д.;
- богатая библиотека фоновой музыки, наклеек, переходов и стилей текста;
- возможность записи экрана даже на ресурсах с ограниченным доступом.
Минусы:
- бесплатная лицензия сроком до 5 дней;
- отсутствует возможность запланировать запись.
Бесплатные программы для записи экрана без водяного знака на Windows и MacOS
Рассмотрим преимущества и недостатки программного обеспечения на русском языке, которое не требует оплат и не имеет ограничений по времени записи.
Xbox Game Bar
Встроенный в систему Windows инструмент разработан специально для игроков и летсплейщиков, которым нужно транслировать и записывать прохождение игр. Помимо основного назначения, программу используют и для записи инструкций в браузерах, для съемок онлайн-конференций и вебинаров.
В Xbox нельзя выбрать фрагмент экрана для захвата и функционирует она лишь внутри игр и программ. Поэтому при переходе на рабочий стол или при открытии папок на компьютере запись будет остановлена. Зато приложение работает на русском языке и имеет множество мануалов по работе.
Плюсы:
- не требует установки, только одноразового включения в настройках ПК и входа в учетную запись Microsoft;
- быстро запускается по горячим клавишам Win + G;
- не ограничивает пользователя по времени.
Минусы:
- высокая нагрузка на процессор, компьютер работает медленнее;
- работает только на Windows 10 и выше;
- возможны перебои в работе из-за устаревшего видеоадаптера.
OBS Studio
Программа на Windows, MacOS и Linux для трансляции и сохранения стримов. Она не только может записывать происходящее на экране монитора, но и захватывать поток с веб-камеры. Поэтому применяется многими лекторами для проведения прямых эфиров, записи онлайн-уроков и подкастов.
OBS имеет инструменты для улучшения видеотрансляций – модуль хромакея, отражение, вращение и поворот видео. Есть встроенный каталог со стикерами и эффектами. А еще программа позволяет проводить онлайн-встречи на любых платформах по типу Youtube, VK, Twitch и прочих.
Плюсы:
- софт распространяется бесплатно, поэтому отсутствует водяной знак;
- есть настройка звука для качественной передачи сигнала;
- наличие фильтра для изменения фаз фоновой музыки, чтобы не допустить блокировку трансляции из-за авторских прав.
Минусы:
- отсутствует встроенный видеоредактор для монтажа записи;
- требует установить плагин DXtory, чтобы не было мерцания полос на экране;
- не подходит для работы на Windows XP и Vista;
- для качественной передачи минимальная скорость интернета от 100 мбит/с.
Запись экрана без водяного знака на телефоне
Встроенные опции в смартфонах могут не справляться с записью инструкций, видеоуроков и прохождения игр. Разберем дополнительные приложения для iOS и Android, которые позволят не только сохранить скринкаст, но и улучшить его во встроенном видеоредакторе.
AZ Screen Recorder
Приложение, которое осуществляет запись экрана без водяного знака на Андроид. После установки иконка рекордера отображается сбоку на экране поверх других мобильных приложений — через нее можно в пару касаний запустить запись.
AZ Screen Recorder имеет редактор для монтажа видеоряда с полезными функциями – звукозапись, добавление текста и картинок, отображение нажатия при захвате. Здесь также есть выбор разрешения и форматов сохранения. Программа не запрашивает root-права, что означает неприкосновенность ваших системных файлов и отсутствие ограничений по времени записи. Вы можете настраивать скорость видео, таймер для обратного отсчета и ставить процесс на паузу.
Плюсы:
- может записывать в качествах FullHD и QHD;
- отсутствует реклама даже в бесплатной версии;
- выбор частоты кадров до 120 FPS.
Минусы:
- GIF-конвертер и функция рисования на кадрах только в платной версии;
- пользователи отмечают вылеты и сбои после 15 минут записи;
- иногда случается ошибка, при которой видеозаписи не сохраняются.
DU Recorder All
Экранный регистратор на iOS и Android для съемки видео и ведения стримов на YouTube, Twich и FB. При этом есть встроенный видеоредактор, где можно обрезать и удалять фрагменты видеоряда, добавлять наклейки, музыку и текст, менять скорость и добавлять переходы.
Запись ведется в HD-качестве с частотой кадров до 60 FPS. Есть настройки конфиденциальности при онлайн-трансляциях и поддержка видеочата с реакциями.
Плюсы:
- отсутствие водяного знака на результатах;
- конвертер видеозаписей в GIF-формат;
- возможна запись системных звуков и с микрофона.
Минусы:
- нет функции отмены предыдущих действий в редакторе;
- пользователи отмечают частые ошибки спустя какое-то время;
- функция «потряси телефон для остановки записи» работает нестабильно.
Заключение
Чтобы записывать качественные стримы, лекции, звонки и другой контент с экрана монитора, мы рекомендуем попробовать приложение Экранная Студия. Оно не только справляется с видеозахватом, но и имеет многофункциональный редактор, чтобы сразу подготовить материал для YouTube и других платформ и устройств. В случаях, когда вы работаете на смартфонах, советуем приложение для съемки экрана без водяного знака AZ Screen Recorder.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.