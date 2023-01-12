ТОП-5 бесплатных программ для записи экрана без водяных знаков и ограничений

Часто при записи обучающего и развлекательного контента программы накладывают на результат защиту – временные ограничения или вотермарки. Это затрудняет просмотр и распространение роликов, возникает потребность скачать запись экрана без водяного знака. В этой статье расскажем о 5 программах, которые помогут в этом, рассмотрим их особенности и минусы. Прочитайте полный обзор, чтобы узнать какие еще существуют бесплатные программы для записи экрана без ограничений.

Больше возможностей для записи экрана с Экранной Студией

Экранная Студия – бесплатная программа для записи видео с экрана без ограничений с выбором режимов захвата и видеоредактором. Работает даже на маломощных компьютерах Windows, включая версии Vista и XP, при этом сохраняет результаты в HD-качестве.

Подходит для съемок вебинаров и видеозвонков, создания уроков и видеоинструкций. Будет полезна для захвата и сохранения фильмов, прямых эфиров, трансляций концертов, спортивных состязаний и прохождений игр. Встроенный редактор обладает функциями для базового монтажа и улучшения картинки. Поможет провести цветокоррекцию, добавить текст, наложить музыку и голосовое сопровождение.

Плюсы:

простое управление на русском языке без сбоев и зависаний;

горячие клавиши для пауз и остановки процесса работы;

поддержка и экспорт видеоформатов AVI, MOV, MKV, MP4, FLV и т.д.;

богатая библиотека фоновой музыки, наклеек, переходов и стилей текста;

возможность записи экрана даже на ресурсах с ограниченным доступом.

Минусы:

бесплатная лицензия сроком до 5 дней;

отсутствует возможность запланировать запись.

Бесплатные программы для записи экрана без водяного знака на Windows и MacOS

Рассмотрим преимущества и недостатки программного обеспечения на русском языке, которое не требует оплат и не имеет ограничений по времени записи.

Xbox Game Bar

Встроенный в систему Windows инструмент разработан специально для игроков и летсплейщиков, которым нужно транслировать и записывать прохождение игр. Помимо основного назначения, программу используют и для записи инструкций в браузерах, для съемок онлайн-конференций и вебинаров.

В Xbox нельзя выбрать фрагмент экрана для захвата и функционирует она лишь внутри игр и программ. Поэтому при переходе на рабочий стол или при открытии папок на компьютере запись будет остановлена. Зато приложение работает на русском языке и имеет множество мануалов по работе.

Плюсы:

не требует установки, только одноразового включения в настройках ПК и входа в учетную запись Microsoft;

быстро запускается по горячим клавишам Win + G;

не ограничивает пользователя по времени.

Минусы:

высокая нагрузка на процессор, компьютер работает медленнее;

работает только на Windows 10 и выше;

возможны перебои в работе из-за устаревшего видеоадаптера.

OBS Studio

Программа на Windows, MacOS и Linux для трансляции и сохранения стримов. Она не только может записывать происходящее на экране монитора, но и захватывать поток с веб-камеры. Поэтому применяется многими лекторами для проведения прямых эфиров, записи онлайн-уроков и подкастов.

OBS имеет инструменты для улучшения видеотрансляций – модуль хромакея, отражение, вращение и поворот видео. Есть встроенный каталог со стикерами и эффектами. А еще программа позволяет проводить онлайн-встречи на любых платформах по типу Youtube, VK, Twitch и прочих.

Плюсы:

софт распространяется бесплатно, поэтому отсутствует водяной знак;

есть настройка звука для качественной передачи сигнала;

наличие фильтра для изменения фаз фоновой музыки, чтобы не допустить блокировку трансляции из-за авторских прав.

Минусы:

отсутствует встроенный видеоредактор для монтажа записи;

требует установить плагин DXtory, чтобы не было мерцания полос на экране;

не подходит для работы на Windows XP и Vista;

для качественной передачи минимальная скорость интернета от 100 мбит/с.

Запись экрана без водяного знака на телефоне

Встроенные опции в смартфонах могут не справляться с записью инструкций, видеоуроков и прохождения игр. Разберем дополнительные приложения для iOS и Android, которые позволят не только сохранить скринкаст, но и улучшить его во встроенном видеоредакторе.

AZ Screen Recorder

Приложение, которое осуществляет запись экрана без водяного знака на Андроид. После установки иконка рекордера отображается сбоку на экране поверх других мобильных приложений — через нее можно в пару касаний запустить запись.

AZ Screen Recorder имеет редактор для монтажа видеоряда с полезными функциями – звукозапись, добавление текста и картинок, отображение нажатия при захвате. Здесь также есть выбор разрешения и форматов сохранения. Программа не запрашивает root-права, что означает неприкосновенность ваших системных файлов и отсутствие ограничений по времени записи. Вы можете настраивать скорость видео, таймер для обратного отсчета и ставить процесс на паузу.

Плюсы:

может записывать в качествах FullHD и QHD;

отсутствует реклама даже в бесплатной версии;

выбор частоты кадров до 120 FPS.

Минусы:

GIF-конвертер и функция рисования на кадрах только в платной версии;

пользователи отмечают вылеты и сбои после 15 минут записи;

иногда случается ошибка, при которой видеозаписи не сохраняются.

DU Recorder All

Экранный регистратор на iOS и Android для съемки видео и ведения стримов на YouTube, Twich и FB. При этом есть встроенный видеоредактор, где можно обрезать и удалять фрагменты видеоряда, добавлять наклейки, музыку и текст, менять скорость и добавлять переходы.

Запись ведется в HD-качестве с частотой кадров до 60 FPS. Есть настройки конфиденциальности при онлайн-трансляциях и поддержка видеочата с реакциями.

Плюсы:

отсутствие водяного знака на результатах;

конвертер видеозаписей в GIF-формат;

возможна запись системных звуков и с микрофона.

Минусы:

нет функции отмены предыдущих действий в редакторе;

пользователи отмечают частые ошибки спустя какое-то время;

функция «потряси телефон для остановки записи» работает нестабильно.

Заключение

Чтобы записывать качественные стримы, лекции, звонки и другой контент с экрана монитора, мы рекомендуем попробовать приложение Экранная Студия. Оно не только справляется с видеозахватом, но и имеет многофункциональный редактор, чтобы сразу подготовить материал для YouTube и других платформ и устройств. В случаях, когда вы работаете на смартфонах, советуем приложение для съемки экрана без водяного знака AZ Screen Recorder.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.