Топ-5 фактов о фильме «Багровая отмель»!

В мае на больших экранах появится акулий триллер «Багровая отмель». В преддверии выхода фильма в прокат рассказываем о 5 интересных фактах, связанных с картиной:

Самая смертоносная акула

Главный хищник в фильме – бычья акула – один из самых опасных видов акул для человека. Они агрессивны, непредсказуемы и могут заплывать в реки, рядом с которыми обитают люди, так как эти рыбы прекрасно чувствуют себя и в пресных водах. Более того, бычьи акулы обладают самой мощной силой укуса среди всех представителей своего семейства.

Гангстеры

Смертоносная акула – не единственная опасность, поджидающая главных героев фильма. Присутствие в картине настоящей банды гангстеров выводит саспенс на новый уровень. Такой образ Австралии как страны с большим количеством преступников не случаен. В XVIII и XIX веках Британское правительство ссылало на каторгу на континент самых опасных нарушителей закона.

Технология dry-for-wet

В фильме использовалась технология dry-for-wet, которая предполагает съемку подводных сцен в «сухих» декорациях. Для достижения максимального реализма съемочная группа использует дым, цветовые фильтры и специальные световые эффекты во время записи. И уже на этапе постпродакшена при помощи компьютерной графики добавляют подводные пузыри и мелкий мусор, плавающий в водной толще. За счет этих манипуляций картинка приобретает натуралистичный вид подводного мира.

Акульи спецэффекты

Для создания образа реалистичного хищника в картине задействовали 3,5 метровый аниматроник акулы. К такой технологии создания ужасающего зверя прибегал и Стивен Спилберг в культовом блокбастере «Челюсти».

Австралийский сеттинг

Все события картины разворачиваются в Австралии – стране знаменитой своими пугающими хищниками, обитающими исключительно в пределах континента. Съемки фильма проходили в штате Новый Южный Уэльс в городе Моама. Название города происходит от слова на языке местного коренного населения, означающего «место захоронения».