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Топ 5 лучших фильмов о выпускных!

editor
By editor
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выпускники

В Абсолютный топ вошли пять картин: от культовых ромкомов конца прошлого века до подростковых комедий 2010-х.

По всей России стартовала пора выпускных. Все экзамены сданы, впереди торжественное вручение аттестатов, танцы до утра, поступление и взрослая жизнь. Редакция киноканала Cinema вдохновилась праздничной атмосферой и составила Абсолютный топ картин о выпускных балах, прощании со школой и детством.

Рейтинг составлялся по уникальной методике. Были проанализированы мнения критиков и оценки обычных пользователей сайтов «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру», «Кино Mail», «Киноафиша», Film.ru, IMDb. Также учитывались тематические рейтинги изданий, среди которых «КиноРепортёр», theGirl, Seventeen, и мнение программной дирекции канала Cinema. Если фильм занимал пятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если четвёртое — 2 балла, и так по возрастающей. Затем баллы суммировались, и в результате получился Абсолютный топ картин о выпускных:

  • «10 причин моей ненависти» / 10 Things I Hate About You (1999);
  • «Леди Бёрд» / Lady Bird (2017);
  • «Это всё она» / She’s All That (1998);
  • «Выпускной» (2014);
  • «Классный мюзикл: Выпускной» / High School Musical 3: Senior Year (2008).

Возглавляет рейтинг «10 причин моей ненависти» — вольная экранизация пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Сценаристы Карен МакКулла и Кирстен Смит также добавили в сюжет отсылки к «Ромео и Джульетте». Режиссёром выступил Джил Джангер. Главная героиня Катарина замкнутая и независимая. Она ненавидит всех парней в школе и презирает пафос, связанный с выпускным. Её сестра Бьянка влюбляется, но строгий отец ставит условие: она пойдёт на свидание, только если у Катарины появится парень. Внезапно за Кэт начинает ухаживать школьный хулиган Патрик. В фильме снимались Хит Леджер, Джозеф Гордон-Левитт, Лариса Олейник и Джулия Стайлз, получившая за роль Кэт премию Ассоциации кинокритиков Чикаго и премию канала MTV в номинации «Прорыв года». Картина «10 причин моей ненависти» полюбилась как зрителям, так и кинокритикам и на сегодняшний день считается настоящей классикой романтической комедии.

На втором месте — драмеди «Леди Бёрд», первая самостоятельная работа Греты Гервиг. Кристина учится в католической школе и мечтает вырваться из провинциального городка. Она ищет своё место в мире, бунтует против строгой матери, придумывает новое имя Леди Бёрд и предпочитает, чтобы все называли её именно так. Работая над фильмом, Грета Гервиг вдохновлялась своими воспоминаниями о детстве в Сакраменто, картинами «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо и «Отрочество» Ричарда Линклейтера. Чтобы подготовить съёмочную группу, она дала ей свои школьные альбомы и устроила тур по родному городу. Выпускной в картине предстаёт не ярким романтичным праздником, а финальной точкой жизненного этапа, символом прощания с детством. Фильм «Леди Бёрд» был отмечен множеством наград и премий, включая два «Золотых глобуса», и номинировался на BAFTA и «Оскар».

Ещё один культовый ромком конца 1990-х «Это всё она» расположился в Абсолютном топе на третьей строчке. По сюжету самого популярного парня школы Зака девушка бросает за два месяца до выпускного. Мечтая стать королём бала, он решает «сделать» себе королеву и заключает с друзьями пари, что превратит в звезду самую неприметную одноклассницу. Начинающие актёры Фредди Принц — младший и Рэйчел Ли Кук исполнили в фильме свои первые главные роли. Несмотря на отрицательные отзывы критиков, картина «Это всё она» заработала в мировом прокате более 100 миллионов долларов, получила две премии Teen Choice Awards и номинацию на премию канала MTV и влюбила в себя зрителей на долгие годы.

На четвёртой позиции — комедия режиссёра Всеволода Бродского «Выпускной». В написании сценария принял участие комик и телеведущий Сергей Светлаков. В истории о том, как подготовка к выпускному вечеру перерастает в настоящую войну поколений, сыграли Сергей Бурунов, Ольга Хохлова, Сергей Походаев, Виктор Грудев, Кристина Исайкина и Марина Федункив. Критики положительно отзывались о фильме, сравнивая «Выпускной» с популярными кинолентами «Американский пирог» и «Проект X: Дорвались».

Завершает Абсолютный топ киноканала Cinema заключительная часть трилогии «Классный мюзикл» с подзаголовком «Выпускной». Главные герои в исполнении звёзд молодёжных фильмов и сериалов нулевых Зака Эфрона, Ванессы Энн Хадженс и Эшли Тисдейл решают оставить след в истории школы и поставить мюзикл, который запомнится всем надолго. Картина получила две премии канала MTV. Её мировые сборы составили более 250 миллионов долларов.

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