Октябрь — идеальное время, чтобы пинать желтые листья на дорожках аллей, собирать букеты кленовых листьев и фотографироваться на фоне «роскошного природы увяданья». А ВДНХ с ее разнообразием ландшафтных зон — идеальное место для всего этого. Представляем топ-пять мест для неспешных осенних прогулок и фотосессий.

Московская осень буквально шепчет: возьми яркий шарф и беги на ВДНХ. Выставке с ее многообразием ландшафтных зон и золотыми шпилями исторических павильонов очень к лицу эта осень. Прогуляйтесь по аллеям ВДНХ, загляните в заповедные ее уголки — сделайте лучшие осенние фото.

Дубовая роща

Эта роща — настоящее место силы, которой можно «зарядиться» от здешних великанов — дубов черешчатых. Некоторые из этих могучих растений с густой кроной и мощным стволом (до 1,2 метра в диаметре) достигают 18-20 метров в высоту. Возраст многих деревьев, произрастающих в роще, — более 200 лет.

Экотропа

Здесь частью ландшафтного парка «Природа дикая» можно любоваться с высоты крон деревьев. Автор идеи — известный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена. Металлические пролеты на витых опорах петляют в листве Шереметьевской дубравы на протяжении 500 метров, открывая красивую панораму парков, прогулочных зон, пышных зарослей. Подсветка сделает вечернюю прогулку особенно романтичной. В России подобных сооружений нет, а в мире всего несколько аналогов.

Грушевая аллея

Аллея — объект культурного наследия федерального значения. Здесь сохранилось 38 грушевых деревьев с северной стороны дороги, 34 — с южной. По архивным данным, что груши трех сортов, растущие здесь, — самые старые сохранившиеся плодовые деревья на выставке, им не менее 80 лет. При этом все деревья находятся в хорошем состоянии благодаря заботе специалистов Выставки.

Зеленый лабиринт

Лабиринт находится в зоне парка ВДНХ «Природа развлечений». Этот ландшафтный аттракцион создан в 2018 году. Автором проекта также является архитектор Мишель Пена, создатель общей концепции парка ВДНХ. Заблудиться в лабиринте, где стены образуют деревья разных пород, подышать свежим воздухом и съесть пончик на скамейке, которые здесь за каждым поворотом — только ради этого стоит прийти на ВДНХ в выходной.

Северный розарий

Те, кто думает, что осень — не время для цветов, особенно таких роскошных, как розы, глубоко ошибается. В Северном розарии можно увидеть сейчас завершающую волну цветения и сделать много эффектных фотографий.

Золотисто-оранжевая «Золотая осень», красная «Роза четырех ветров», розово-абрикосовая Geisha, пурпурно-красная Gospel с густо махровыми цветами старомодной формы, двуцветная, бархатисто-красная с желтой изнанкой Eddy Mitchel и желто-розовая Gloria Dei — лишь малая часть розового великолепия ВДНХ.

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