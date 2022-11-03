Топ-6 ярких событий акции «Ночь искусств — 2022» в Москве

Приближается десятая, юбилейная всероссийская акция «Ночь искусств», традиционно приуроченная ко Дню народного единства. Мероприятия состоятся в столице 4 и 5 ноября и пройдут под девизом «Мы едины». В Год культурного наследия народов России «Ночь искусств» посвящена русской культуре и русскому классическому искусству. Москвичей ждут яркие события, показывающие всю красоту многогранной русской культуры, пронизанной любовью к Родине, объединяющей поколения, народы и современников. Учреждения Департамента культуры города Москвы подготовили насыщенную программу, одни из самых интересных событий пройдут в Московском концертном зале «Зарядье», кинотеатре «Космос» и на других культурных площадках города. Полная программа мероприятия доступна на сайте акции. Все средства, вырученные от продажи билетов на платные показы, будут направлены на помощь жителям новых территорий.

Топ-6 самых интересных событий юбилейной «Ночи искусств» состоится на следующих площадках.

Благотворительный концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского

Одним из главных событий «Ночи искусств» станет благотворительный концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева. В Московском концертном зале «Зарядье» музыканты исполнят произведения выдающихся русских композиторов: Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Александра Порфирьевича Бородина, Георгия Васильевича Свиридова. В концерте также примут участие солисты музыкального театра «Геликон-опера»: Игорь Морозов (тенор), Максим Перебейнос (баритон).

Все средства, вырученные от продажи билетов на концерт, будут направлены на помощь мирным жителям Донбасса. Приобрести билет на мероприятие можно на сайте концертного зала «Зарядье». Начало концерта — в 22:00 4 ноября.

Киноконцерт «Четыре времени года. Московские киносезоны»

Москва прекрасна в любое время года, и не менее прекрасна музыка из художественных фильмов о ней. В кинотеатре «Москино. Космос» 4 ноября состоится полюбившийся многим зрителям исполнительский формат — киноконцерт. Зрителей ждет музыка из известных фильмов, под которую влюблялись, грустили, мечтали многие поколения россиян и которая объединяет народы нашей огромной страны по сей день.

Киноконцерт разделен на четыре части, символизирующие времена года. Для зрителей прозвучат музыкальные произведения из легендарных российских фильмов, в которых одну из ролей исполняла столица. Песни «Красавица Москва» из фильма «Девушка без адреса», «Добрый город» из кинофильма «Дайте жалобную книгу», «Нежность» из картины «Три тополя на Плющихе», «Я шагаю по Москве» из одноименного фильма и другие песни исполнят Анастасия Макеева, Полина Лазарева, Валерия Ланская, Алексей Гоман, Гия Перадзе. Артисты выступят в сопровождении оркестра «Московские огни», дирижер — Федор Сухарников. Ведущие вечера — Валерия Шкирандо и Артем Ткаченко. Мероприятие бесплатное, однако для участия в концерте необходимо зарегистрироваться на сайте Акции. Начало концерта — в 21:00 4 ноября.

Музыкально-поэтическая гостиная «Ночь искусств» с Очарованием»

В Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко 4 ноября состоится концерт — Музыкально-поэтическая гостиная «Ночь искусств» с Очарованием». Для гостей картинной галереи прозвучат авторские стихи, русские романсы и лирические песни. Поклонников лирики ждет теплый вечер, пронизанный тонкой русской поэзией, которую по праву называют одной из лучших в мире, и проникновенными русскими романсами. Вход в галерею свободный, мероприятие бесплатное, для участия в нем необходимо лишь зарегистрироваться на сайте галереи. Начало концерта — в 18:00.

«Ночь искусств» в музее-усадьбе «Кусково»

Музей-усадьба «Кусково» — хранитель многовековой российской истории и один из самых любимых москвичами парков — приглашает поклонников русского искусства принять участие в интерактивной программе музея. Гостей усадьбы ждут концерт «Молодежной филармонии», мастер-классы, викторины и другие активности. Программа обещает быть интересной москвичам всех возрастов. Мероприятия акции бесплатные, но для участия необходимо приобрести билет для входа в музейный комплекс в кассе или на сайте. Начало акции «Ночь искусств» в музее-усадьбе — в 18:00 4 ноября.

Концерт «Веселые наигрыши»

Русский музыкальный фольклор необычайно богат. Например, народные наигрыши на гуслях, балалайках и гармонях, под которые веселились наши прабабушки и прадедушки, пели частушки и водили хороводы. Мемориальный музей А. Н. Скрябина приглашает послушать «Вечерние наигрыши». Филиал музея — Музей русской гармоники Альфреда Мирека — подготовил концерт, в котором прозвучат наигрыши на русских региональных гармониках в авторских обработках, всеми любимые народные песни и популярные мелодии для аккордеона. На концерте выступят сотрудники музея — лауреаты конкурсов и фестивалей, исполнители народных песен Геннадий Васильев, Елена Устименко, Павел Корбанков, Елена Филиппова, Ольга Борисова. Концерт и вход в музей бесплатные, но необходимо зарегистрироваться на сайте Музея А. Н. Скрябина. Начало концерта — в 19:00 4 ноября.

Концерт «Легенды органной музыки»

В Доме Гоголя на Никитском бульваре состоится концерт органной музыки. Для ценителей музыки «короля инструментов» — органа прозвучат музыкальные произведения Феликса Мендельсона, Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса, Луи Вьерна и, конечно, Иоганна Себастьяна Баха.

Орган — один из самых удивительных, загадочных и древнейших музыкальных инструментов, который играл при коронации королей и на богослужениях. Предшественниками органа специалисты называют флейту Пана, состоящую из тростниковых трубочек разной длины, вавилонскую волынку, где звуки издавала меховая камера, и китайский шэн — духовой инструмент с вибрирующими язычками.

На Руси орган известен с давних времен, органную музыку слушали цари и простой народ — скоморохи часто использовали маленькие переносные органы. Широкое распространение органная музыка получила при Петре Великом, а также в XIX веке. На органе любил импровизировать выдающийся русский композитор Михаил Иванович Глинка, в студенчестве изучал орган Петр Ильич Чайковский.

Орган заслуживает только превосходных сравнений: самый большой инструмент по размеру, самый мощный по силе звука, имеющий самый широкий диапазон звучания и огромное количество тембров. Слушая орган, легко представить, будто играет симфонический оркестр. Органная музыка не может оставить равнодушным ни одного слушателя. Концерт бесплатный, но необходимо приобрести входной билет в Дом Гоголя на сайте учреждения. Начало концерта — в 21:30 4 ноября.

В акции «Ночь искусств — 2022» в столице участвуют и многие другие учреждения культуры Москвы. Для москвичей и гостей столицы подготовлено более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок, большинство из них бесплатные.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.