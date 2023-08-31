ТОП книжных детских новинок ММКЯ-2023

Первая Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ) проходит с 30 августа по 3 сентября 2023 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (павильон №5, шатер 5.5) на Краснопресненской набережной, д.14 (станции метро «Выставочная», «Деловой центр»).

Корней Чуковский, «Сказки» с иллюстрациями Ксении Павловой / АСТ

Сказки Корнея Чуковского, написанные в начале прошлого века, и сегодня остаются любимыми у многих читателей — и детей, и взрослых. Иллюстрации известной художницы Ксении Павловой замечательно передают озорное настроение и заложенную в сказках мораль.

«Приключения Алисы в стране Чудес с иллюстрациями Геннадия Калиновского» / АСТ

Уникальное издание в классическом пересказе Бориса Заходера с рисунками мастера книжной иллюстрации Геннадия Калиновского, неоднократно получавшего награды за свои работы. Художник виртуозно и остроумно передал атмосферу волшебного и загадочного мира, в котором оказываются Алиса и другие герои сказки.

«Как придумал орудия труда первобытный человек» / АСТ

Серия книг «Внимание: первобытный человек!» с помощью ярких иллюстраций и увлекательного текста рассказывает об одежде, питании, жилье и занятиях первобытных людей.

Как наши древние предки изобрели орудия труда? Как придумали объединить несколько орудий и получить сложные инструменты? Как появилась идея лодки? Когда и как первобытный человек стал создавать посуду? Сотни и тысячи лет эволюции ушли на то, чтобы люди научились создавать невероятные орудия труда. Как это происходило?

Жоб, «Якари и гризли» / Ламинария

Четвертая книга серии «Якари», придуманная франко-бельгийским авторским тандемом Дериба и Жоба, – классика европейского комикса. Что делать, если друзей притесняет кто-то очень сильный? Как одолеть злодея с помощью хитрости и исправить его характер? Об этом «Якари и гризли» — детективная сказка, в которой мальчик-индеец остроумно перевоспитывает наглого грубияна.

Дериб и Жоб придумали чудесный мир, где есть место настоящей дружбе, подвигам и взаимовыручке. При этом они сумели уделить должное внимание культуре коренных народов Америки и детской психологии в целом. Приключения Якари вдохновили нескольких режиссёров на создание мультсериалов и полнометражного анимационного фильма.

Аделия Амраева, «Я – король?» / КомпасГид

«Я — король?» — это маленькие истории от разных детей. Но все они об одном: какими бы разными мы ни были, все мы — просто люди. И гораздо важнее то, что мы чувствуем, о чём мечтаем, что говорим и делаем, чем какое-то условное деление: по цвету кожи, национальности, странам. Из-за предрассудков это так сложно для взрослых, но так просто — как дышать — для детей. В этом их достоинство, и этому у них стоит поучиться: они точно знают, что ты — человек, я — человек, и разницы между нами — нет.

Аделия Амраева — писатель и переводчик, преподаватель немецкого и турецкого языков. Её повесть «Я хочу жить» была отмечена премией им. В. Крапивина и в 2018 году вошла в каталог выдающихся детских книг мира «Белые вороны», составляемый Мюнхенской международной детской библиотекой. Автор убеждена в том, что дети не понимают и не принимают взрослых стереотипов и крайне важно учить их быть друг другу не волком, а человеком.

Лада Бакал, Татьяна Делягина, «Бонифаций ищет дом» / АСТ

Как же обидно, когда тебя называют бракованным только из-за того, что ты не похож на всех остальных! И это ведь всего-навсего из-за того, что твой нос прекрасного розового цвета. Даже собственная мама не признала в котенке своего ребенка и отказалась кормить молоком. Но совсем скоро все изменится и его возьмут в самую настоящую любящую человеческую семью. И назовут гордым именем — Бонифаций.

Барся, «Секьюрити Брич. Пять ночей у Фредди» / Эксмодетство

Новинка в серии книг, посвященной культовой компьютерной игре Five Nights at Freddy's (сокращенно ФНАФ). В уютной пиццерии ожили талисманы заведения и стали кровожадными аниматрониками, которых надо обезвредить. В книге — секреты прохождения от российского блогера @Barsya, скрины самых важных эпизодов, вырезанные сцены, уникальная информация о персонажах, анонс нового фильма 2023 года и многое другое, что расширит вселенную игры.

Ева Немеш, «Белый голубь, чёрный слон» / КомпасГид

Что можно успеть за сто дней? Многое! Например, завести дневник, потерять старого друга и найти нового, пережить несколько переездов: из крошечного Алесино у моря в холодные Апатиты и потом — в пасмурный Петербург. А ещё — забраться на вулкан, побродить по лабиринту Минотавра, увидеть северное сияние. И одновременно попытаться понять своих родных, разобраться в себе и повзрослеть.

Ева Немеш пишет повести и рассказы для подростков, а также преподаёт английский язык и ведёт детскую литературную мастерскую. Она — трёхкратный лауреат премии «Книгуру». Писательница создала удивительно динамичный и трогательный текст, к которому невозможно остаться равнодушным, когда тебе от 13 до 16 лет.

Рудашевский Евгений, «Почтовая станция Ратсхоф. Лабиринт мертвеца» / КомпасГид

Девятиклассница Оля Гончарова помогает родителям, держащим в Калининграде магазин почтовых открыток, и активно занимается посткроссингом. Международный обмен открытками кажется делом безобидным, но всё меняется, когда за неделю до осенних каникул в почтовый ящик Гончаровых случайно попадает антикварная карточка.

Евгений Рудашевский — автор почти двух десятков книг и лауреат многих литературных премий. Его роман «Истукан» из цикла «Архив „Изиды“» стал победителем премии «Книга года — 2022», а его подростковые произведения отмечены премиями имени В.П. Крапивина и «Книгуру», входят в каталог выдающихся детских книг мира «Белые вороны» Мюнхенской международной детской библиотеки и переводятся на иностранные языки.

Татьяна Севостьянова, «# ХОЧУ СОБАКУ, или Практическое руководство по исполнению желаний» / Эксмодетство

Ваш ребенок хочет стать известным блогером и получить золотую кнопку ютуба? А может, стать космонавтом, как когда-то хотели вы? Все дети — невероятные мечтатели! Важно, чтобы родители поддерживали устремления ребенка. Именно в такие моменты закладывается уверенность в себе, которая поможет реализовывать все желания в будущем. Эта книга не про собак, а о том, как с раннего возраста научиться исполнять свои желания и определять, какое из них на самом деле важное.

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