Топ-менеджеров креативных компаний приглашают на бесплатный образовательный курс «ПРО.Креатус»

Участники познакомятся с юридическими аспектами управления и охраны творческих продуктов и освоят принципы монетизации интеллектуальной собственности.

Для столичных топ-менеджеров, работающих в сфере креативной индустрии, создали новый бесплатный образовательный проект «ПРО.Креатус». Первый поток обучения начнется 13 мая.

«Четверть всего креативного бизнеса России находится в Москве. Все эти предприниматели уже вносят большой вклад в столичную экономику, однако для ее дальнейшего развития необходимо повышение квалификации кадров, развитие управленческих компетенций у творческих специалистов и формирование новых коллабораций, например между производителями фильмов и музыкантами. Этой цели и позволит достичь проект “ПРО.Креатус”», — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На обучение приглашают представителей руководящего состава компаний: директоров, их заместителей и руководителей направлений в сфере исполнительских искусств, музыки, кино и анимации, телерадиовещания, в издательской деятельности и новых медиа, в сфере разработки программного обеспечения и компьютерных игр, в рекламе, архитектуре, моде и дизайне.

Участники узнают, как оптимизировать управленческую деятельность, познакомятся с юридическими аспектами управления и охраны продуктов и освоят гибкие навыки для более успешного ведения проектов. Внимание также уделят монетизации интеллектуальной собственности. Кроме того, слушатели смогут стать частью нового бизнес-сообщества, которое поможет в решении задач творческой экономики столицы.

Программа курса рассчитана на пять недель. Занятия будут проходить очно каждую субботу в центре Москвы. Ведущие эксперты и действующие юристы в сфере интеллектуальной собственности расскажут слушателям об интеллектуальной собственности как инструменте повышения дохода компании, о коллективном и об индивидуальном управлении авторскими и смежными правами, об иерархии правовых норм в креативных индустриях, о выборе оптимальной модели охраны креативного продукта и так далее. Эти и другие правовые аспекты ведения креативного бизнеса разберут на реальных кейсах из практики.

«“ПРО.Креатус”» — это не просто бизнес-клуб, это образовательное сообщество, участники которого смогут повысить квалификацию, познакомиться с другими участниками рынка и начать сотрудничество. Также мы планируем организовать для наших слушателей экспертное сопровождение сделок, связанных с оборотом прав на результаты интеллектуальной деятельности, в течение 11 месяцев после проведения программы», — сказала Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Зарегистрироваться на курс можно на сайте createdin.moscow .

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