Топ-менеджеры «Русской Медиагруппы» стали лауреатами 25-й Премии «Медиа-Менеджер России»

3 июля в Москве состоялась церемония вручения юбилейной Премии «Медиа-Менеджер России». Награды удостоились два представителя «Русской Медиагруппы»: главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова и программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Четверть века Премия «Медиа-Менеджер России» чествует лидеров индустрии – тех, кто формирует медиаповестку страны, задает тренды, ведет за собой команды и добивается выдающихся результатов в условиях постоянно меняющегося медиарынка.

Церемония объединила лучших профессионалов медиаиндустрии, отметив их достижения и вдохновляя на новые свершения.

«Я искренне верю, что для каждого из нас участие в этом проекте – не просто событие, а бесценный обмен полезным опытом и открытие новых возможностей в нашем деле. Благодаря Премии мы имеем возможность получать новые знания от коллег «по цеху» и совместно черпать вдохновение, которое направим на формирование будущего медиаландшафта нашей страны», – отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Из года в год оргкомитет Премии отмечает топ-менеджеров «Русской Медиагруппы» за эффективное управление активами холдинга и вклад в развитие всей российской медиаиндустрии. В этом году Премия особо отметила главного редактора телеканала RU.TV Александру Труфанову и программного директора, главного редактора радио Хит FM Романа Кухлевского.

«Это очень приятная и важная награда, – говорит Роман Кухлевский. – И я хотел бы сказать огромное спасибо всей блистательной команде станции, коллегам и руководству «Русской Медиагруппы», потому что эта победа – результат большой совместной работы, который обязательно будет вдохновлять нас на новые хитовые свершения!»

«Каждый день мы делаем все, чтобы телеканал RU.TV достойно нес звание главного телеканала русской музыки и помогал формированию и развитию музыкальной индустрии в стране, – также поделилась эмоциями Александра Труфанова. – Мы благодарим организаторов Премии за внимание к нашей работе и за высокую оценку наших усилий. Эта награда – не только признание достижений телеканала, но и мощный стимул для дальнейшего роста и развития!»