TopHit назвал главные хиты Интернета и их исполнителей

Музыкальный портал TopHit.ru опубликовал радио- и интернет-чарты июня и подвёл итоги первых 6 месяцев 2025 года.

Хиты Интернета

В TOP10 российского интернета в первом полугодии 2025 года только два трека были выпущены в 2025 году, остальные топ-хиты взлетели в 2024-м:

Худи — Джиган & Artik & Asti & Niletto

Матушка — Татьяна Куртукова

Асфальт — Jakone & Kiliana

Homay — Ay Yola (2025)

Эгоистка — Zivert

Поезда — Женя Трофимов & Комната культуры

Самолёты — Женя Трофимов & Комната культуры

Валькирия — Bearwolf (2025)

Одного — Татьяна Куртукова

Пожары — Xolidayboy

Не расслабляйся — Скриптонит

Последующие два десятка топовых позиций интернет-чарта в основном заняты хитами с тэгом 18+ в исполнении Big Baby Tape, Icegerget, Kizaru, Obladaet, Madk1d, Jakone, Sqwoz Bab.

Трек Кухни группы Бонд с кнопкой по итогам полугодия занял пока только 40-ю позицию, поскольку был выпущен в конце февраля и ещё не успел набрать стриминговый «вес».

Группа 5утра:

Мы стараемся всегда оставаться самими собой, ведь для артиста важна искренность. Как говорят многие наши слушатели: «Вы как будто ребята с нашего двора, которых мы всегда знали». Что касается нашей популярности, то за нею стоит большой ежедневный труд, терпение и настойчивость.

Миллионы людей по всему миру слушают музыку через стриминговые сервисы, а алгоритмы постоянно открывают для слушателей новые песни и новые имена.

Мы стараемся присутствовать на всех платформах, но предпочтение отдаём ВКонтакте, где у нас сейчас более 80 тысяч подписчиков и более 25 млн просмотров клипов.

Но, если говорить о новых хитах, то по их количеству никакая платформа не сравнится с TikTok. Группа 5утра не стала исключением – наш самый первый хит — «Давай сбежим (Искорки)» завирусился именно там. И сегодня почти каждый артист, который номинируется как «Открытие года» обязан своей популярностью именно TikTok.

Татьяна Куртукова:

– Я думаю, что секрет популярности моих песен простой: труд и целеустремлённость. Я вкладываю душу в то, что делаю, много работаю и не воспринимаю успех как данность. Что касается интернета, то сегодня отечественные музыкальные сервисы предлагают массу вариантов для пользователей. У каждой площадки есть свои уникальные решения. Но, при всём технологическом прогрессе, волшебной таблетки успеха артиста по-прежнему не существует. В целом же, мне очень приятно видеть, как стремительно развивается наш музыкальный рынок.

Звезды Интернета

В российском сегменте музыкального интернета (Яндекс Музыка, VK, Звук, МТС Музыка, YouTube, Apple Music) в первой половине года самыми востребованными исполнителями стали артисты поп-мейнстрима — Anna Asti, Татьяна Куртукова, Zivert, Artik & Asti, примкнувший к ним Женя Трофимов с Комнатой культуры.

Отдельная группа топовых российских исполнителей — рэперы Icegergert, Macan, Friendly Thug 52 Ngg, Джиган, Morgenshtern, Big Baby Tape, Sqwoz Bab.

Особняком стоят иконы российского панка — группа Король и шут и звёзды этнической музыки — группа Ay Yola.

— Анализ чартов ведущих стриминговых платформ показывает, что аудитория Яндекс Музыки больше тяготеет к рэпу, альтернативной и инди музыке, в то время как пользователям Звука лучше «заходит» поп-мейнстрим. Где-то между ними находятся предпочтения аудитории VK с некоторой тягой к блатному рэпу и шансону, а для пользователей российского YouTube в 2025 году характерен фокус на исполнителях из Узбекистана и с Северного Кавказа. Все вместе они формируют многослойную музыкальную картину России – отмечает Игорь Краев, основатель платформы TopHit и соучредитель музыкальной премии Top Hit Music Awards.