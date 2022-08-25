Торжественная встреча Ассоциации АртМастерс пройдёт в «Геликон-опере»

28 августа в Музыкальном театре «Геликон-опера» состоится торжественная встреча финалистов и организаторов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, где представят Ассоциацию АртМастерс.
Для дальнейшего развития профессиональных связей и траекторий финалистов чемпионата предлагается развитие экосистемы ArtMasters – создание Ассоциации АртМастерс. Цель проекта – формирование сообщества молодых талантливых профессионалов с целью поиска единомышленников, коллег, партнеров и работодателей. Ассоциация призвана стать фундаментом для поддержания связей с экспертами, обмена опытом и реализации потенциала финалистов ArtMasters.
По сложившейся традиции будет представлена выставка работ финалистов и победителей ArtMasters 2020-2021 сезонов, созданная призером Юлией Ржавцевой («Художник-оформитель», 2020). Экспозиция объединит компетенции прошлого года – анимация, костюмы, декорации, кино и многие другие.
В этот день в Геликон-опере соберутся лидеры креативной индустрии бэкстейдж-направления и цифрового искусства, а также главные эксперты компетенций, в том числе художник по костюмам Анастасия Нефёдова, саунд-дизайнер Павел Дореули, сценарист Андрей Золотарев, сценограф Нана Абдрашитова, специалист компьютерной графики Антон Сакара, композитор Иван Бурляев, звукорежиссёр записи музыки Андрей Левин, продюсер Алексей Боков, художник-аниматор Алена Оятьева.
Историями успеха поделятся победители основной возрастной категории ArtMasters: в компетенции «Копирайтер» Екатерина Романова (2021), в компетенции «Композитор-аранжировщик» Никита Ямов (2020), в компетенции «Клипмейкер» Элина Шевченко (2021), в компетенции «Геймдизайнер» Тимур Квеквескири (2020), в компетенции «Художник по гриму» Наталья Блинкова (2021).
«Семья «АртМастерс» довольно молодая – чемпионат проходит в третий раз. Однако у нас уже есть свои устоявшиеся традиции, одна из которых – каждый год накануне старта официальной защиты финальных заданий собираться вместе в стенах «Геликон-оперы». Здесь встречаются лучшие из лучших», — поделился руководитель чемпионата Борислав Володин.
Встреча пройдет в формате «открытого микрофона» – общения финалистов с организаторами и экспертами в режиме вопрос-ответ, как о предстоящих финальных защитах, так и о перспективах интеграции участников в действующие проекты креативных индустрий.
В мероприятии примут участие: Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинский и другие почетные гости.
Ведущим встречи выступит сценарист, автор ТВ-программ на «Первом канале», лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» Константин Анисимов. В рамках события запланированы музыкальные номера от группы «Монро» и амбассадора Чемпионата, музыканта, победительницы проекта «Голос-3», артистки театра «Градский холл» Александры Воробьевой, также публике будет представлен короткометражный фильм «Молодой» (2021) от режиссера, победителя командных соревнований по направлению «Кино» Леонида Гардаша.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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