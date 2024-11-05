РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиТоржество любви в новой песне Ани Лорак «Мужчина мой»

Торжество любви в новой песне Ани Лорак «Мужчина мой»

editor
By editor
71
ани лорак мой мужчина

Любовь – чудо, любовь – волшебство, преображающее мир. Всё это – о новой песне Ани Лорак «Мужчина мой». Музыку на стихи известного поэта Михаила Гуцериева написал композитор, продюсер Виктор Дробыш.

«Я очень люблю работать с Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым. Это не только интересный творческий процесс, но и всегда качественный результат, – говорит Виктор Дробыш. – И не менее важно, когда артисту удаётся передать замысел авторов. Думаю, что Ани Лорак отлично справилась с этой задачей».

Песня «Мужчина мой» – об обретении счастья, о любви, которая является редким даром, доступным лишь избранным. И героиня осознаёт её ценность.

Я в красоте земных легенд
Нашла любовь, которой больше нет.
Любовь моя
Пришла из небытья…

Мажорное вступление песни проводит незримую параллель с миром сказок, фэнтези, атмосферой мультфильмов Диснея – так любовь преображает действительность. Когда двое встречают друг друга, об этом хочется кричать на весь мир, делиться своим счастьем, петь о нём. И разве есть на свете мужчина, который не хотел бы услышать такое признание:

Я твоя.
Мужчина мой, я женщина твоя…
В этих строках – узнаваемый стиль, творческий почерк Михаила Гуцериева: говорить о великом простым и ёмким языком. Манера исполнения Ани Лорак раскрывает замысел поэта. В музыкальной подаче песни голос и тембр певицы передают лучистое тепло и радость любви.

«Мужчина мой» – это искренняя ода мужчине от влюблённой женщины, переданная через трогательные слова и чувственную мелодию, – говорит о работе над песней Ани Лорак. – Люблю такие баллады, которые позволяют раскрыть красоту музыки через голос. Я благодарна авторам, поэту Михаилу Гуцериеву и композитору Виктору Дробышу, которые создали такие красивые стихи и волшебную мелодию. Всё, что мне оставалось – привнести свою магию для завершения композиции. Я верю, что «Мужчина мой» станет особенной песней для многих, ведь она подходит для первого танца влюблённых».

Сила и страсть большого чувства отражаются также в эффектной рок-импровизации Ани Лорак во второй части песни. Контрастный ход позволяет оттенить мажорное звучание и полнее ощутить реальность происходящего чуда.

Песня «Мужчина мой» – четвёртая работа Ани с Михаилом Гуцериевым. Все предыдущие композиции – «Танцы», «Рядом, но не вместе», «Осенняя любовь» – стали бесспорными хитами и собрали миллионы лайков в соцсетях. По словам певицы, новую работу можно считать вершиной творческого сотрудничества с поэтом.

Первое живое исполнение состоялось на сольном концерте Ани Лорак в Live Арене 26 октября. Песня была тепло принята публикой. Романтичную атмосферу дополнила сценография: на мультимедийных экранах мерцало огромное алое сердце, в финале зал заполнился белоснежным конфетти.

В ближайшее время Ани Лорак приступит к съёмкам клипа.

Предыдущая статья
Проекту VK Музыки «Трамплин» – год!
Следующая статья
Юбилей главного художника Объединения «Гжель» Елены Сухоруковой

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru