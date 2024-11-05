Торжество любви в новой песне Ани Лорак «Мужчина мой»

Любовь – чудо, любовь – волшебство, преображающее мир. Всё это – о новой песне Ани Лорак «Мужчина мой». Музыку на стихи известного поэта Михаила Гуцериева написал композитор, продюсер Виктор Дробыш.

«Я очень люблю работать с Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым. Это не только интересный творческий процесс, но и всегда качественный результат, – говорит Виктор Дробыш. – И не менее важно, когда артисту удаётся передать замысел авторов. Думаю, что Ани Лорак отлично справилась с этой задачей».

Песня «Мужчина мой» – об обретении счастья, о любви, которая является редким даром, доступным лишь избранным. И героиня осознаёт её ценность.

Я в красоте земных легенд

Нашла любовь, которой больше нет.

Любовь моя

Пришла из небытья…

Мажорное вступление песни проводит незримую параллель с миром сказок, фэнтези, атмосферой мультфильмов Диснея – так любовь преображает действительность. Когда двое встречают друг друга, об этом хочется кричать на весь мир, делиться своим счастьем, петь о нём. И разве есть на свете мужчина, который не хотел бы услышать такое признание:

Я твоя.

Мужчина мой, я женщина твоя…

В этих строках – узнаваемый стиль, творческий почерк Михаила Гуцериева: говорить о великом простым и ёмким языком. Манера исполнения Ани Лорак раскрывает замысел поэта. В музыкальной подаче песни голос и тембр певицы передают лучистое тепло и радость любви.

«Мужчина мой» – это искренняя ода мужчине от влюблённой женщины, переданная через трогательные слова и чувственную мелодию, – говорит о работе над песней Ани Лорак. – Люблю такие баллады, которые позволяют раскрыть красоту музыки через голос. Я благодарна авторам, поэту Михаилу Гуцериеву и композитору Виктору Дробышу, которые создали такие красивые стихи и волшебную мелодию. Всё, что мне оставалось – привнести свою магию для завершения композиции. Я верю, что «Мужчина мой» станет особенной песней для многих, ведь она подходит для первого танца влюблённых».

Сила и страсть большого чувства отражаются также в эффектной рок-импровизации Ани Лорак во второй части песни. Контрастный ход позволяет оттенить мажорное звучание и полнее ощутить реальность происходящего чуда.

Песня «Мужчина мой» – четвёртая работа Ани с Михаилом Гуцериевым. Все предыдущие композиции – «Танцы», «Рядом, но не вместе», «Осенняя любовь» – стали бесспорными хитами и собрали миллионы лайков в соцсетях. По словам певицы, новую работу можно считать вершиной творческого сотрудничества с поэтом.

Первое живое исполнение состоялось на сольном концерте Ани Лорак в Live Арене 26 октября. Песня была тепло принята публикой. Романтичную атмосферу дополнила сценография: на мультимедийных экранах мерцало огромное алое сердце, в финале зал заполнился белоснежным конфетти.

В ближайшее время Ани Лорак приступит к съёмкам клипа.